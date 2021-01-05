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Вопрос с бытовой химией не решен: что можно будет продавать во время нового локдауна

Вопрос с бытовой химией не решен: что можно будет продавать во время нового локдауна
10:49 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Министерстве здравоохранения Украины уточнили список товаров, которыми можно будет торговать во время усиления карантина в стране с 8 по 24 января. Вопрос касательно бытовой химии еще будет уточнен.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава назвал перечень товаров, которые можно будет продавать во время действия усиленных мер карантина в Украине:

  • торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, 60% которых предназначены для торговли продуктами питания,
  • лекарственными средствами, 
  • изделиями медицинского назначения, 
  • средствами гигиены,
  • средствами связи, 
  • ветеринарными препаратами, 
  • кормами, 
  • семенами и средствами для защиты растений.

Локдаун в Украине наступит 8 января – полный список ограничений

При этом торговля другими группами товаров может осуществляться только при осуществлении адресной доставки заказов.

Стоит отметить, что со слов Максима Степанова, был вопрос относительно бытовой химии и 5 января, на заседании Кабмина сделают уточнение относительно торговли этой группой товаров.

Читайте в материале "Телеграфа": Продажу каких товаров запретят во время локдауна в Украине.

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Все по теме:

Украина, Продукты, Товары, Бытовая химия, Ураины.

Автор:

Телеграф
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