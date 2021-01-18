Як не замерзнути взимку в люті морози: покрокова інструкція (фото)

В Україні в останні дні температура повітря пішла в глибокий "мінус", а синоптики очікують, що українцям доведеться жити в таких умовах, як мінімум, ще декілька днів.

У зв'язку з цим "Телеграф" підготував для читачів невелику пам'ятку, в якій зібрали поради щодо того, як уникнути переохолодження.

У ці холодні дні варто подбати про наявність теплого одягу та взуття, а також ретельно стежити за тим, щоб всі ділянки шкіри були прикриті.

Також слід стежити за переохолодженням, особливо це стосується кінцівок.

Допоможе зігрітися гаряча їжа і напої, а ось від споживання алкоголю і сигарет радиться утриматися.

Як повідомлялося раніше, в ЦГЗ дали поради щодо того, як не переохолоджуватися, пірнаючи в ополонку на Водохреще.