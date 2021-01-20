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Чому статистика захворюваності COVID-19 пішла на спад: розкрито секрет

Чому статистика захворюваності COVID-19 пішла на спад: розкрито секрет
05:28 Сьогодні Телеграф

Різке падіння офіційної статистики захворюваності коронавірусом в Україні та зниження кількості зроблених тестів не демонструє реальний стан справ в країні.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив український бізнесмен - власник мережі магазинів "Медтехніка", блогер Олексій Давиденко.

На його думку, спотворення інформації відбувається через те, що хворий і без тесту може визначити ковід по загальновідомій симптоматиці. Якщо людина не має потреби в госпіталізації, вона відсиджується на самоізоляції і тим самим не входить до статистики інфікованих.

Коли Україна отримає вакцину від коронавируса

Абсолютно інша ситуація відбувається з летальними випадками. Лікарі пропонують віддавати тіла сім'ям без розтину патологоанатомом. Пояснюючи це тим, що якщо померлий хворів на коронавірус і це виявиться при розтині, сім'я загиблого буде змушена прощатися з тілом в закритій труні. А щоб поховати «по-людськи», потрібно домовлятися з співробітниками моргу.

«Це всього лише один з маневрів, який дозволяє змінювати статистику за рахунок емоцій людей. Тому найоб'єктивнішим показником реальної картини я вважаю рівень госпіталізації», - закінчив Давиденко. 

Раніше "Телеграф" повідомляв про різке зниження захворюваності COVID-19 в Україні.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Covid-19.
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