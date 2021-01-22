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П'ятниця, 22.01.2021
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День народження в комі і лист матері: що відбувається з юним українцем, жорстоко побитим у Парижі

День народження в комі і лист матері: що відбувається з юним українцем, жорстоко побитим у Парижі
17:48 Сьогодні Телеграф

Про те, що 15 січня в Парижі банда озброєних металевими палицями негідників накинулася на групу учнів і жорстоко побила українського хлопця, "Телеграф" уже розповідав. Сьогодні, 22 січня, Юрію виповнилося 15 років. Але замість очікуваного свята, в родині біда: Юрій знаходиться в лікарні, в штучній комі. Друзі та небайдужі громадяни висловлюють слова підтримки родині хлопчика, моляться за його здоров'я і сподіваються, що злочинці будуть знайдені та покарані.

- На жаль, стан хлопчика дуже важкий, зараз шукають свідків події й самих нелюдей, - повідомила "Телеграфу" Наталія Діамант - подруга мами хлопчика Наталії Крученик. - Наташа - чудова людина, це хороша сім'я, виховані діти - за що їм така кара? Я знаю її років 15 мінімум, це моя подруга. Вона має свій бізнес, асоціацію, багато допомагала українцям. Сьогодні, в день його народження, вона опублікувала дуже зворушливе привітання синові.

Нижче - повний текст листа Наталії Крученик, адресованого Юрію:

"Mon Youyou,
Aujourd'hui c'est ton anniversaire!
Tu as 15 ans!
La semaine dernière nous avons discuté avec toi ...

Mais qui pouvait imaginer que tes 15 ans tu vas fêter à l'hôpital ... et dans le coma ....
J'espère que tu vas t'en sortir !!!
J'espère que tu vas retourner comme avant ...
Юрчик!
Сьогодні у тебе день народження!
Тобі 15 років!
Минулого тижня ми говорили з тобою... Але хто міг уявити, що ти будеш святкувати його в лікарні... і в комі...
Я дуже сильно сподіваюся, що дуже скоро ти вийдеш з цього стану! І будеш тим Юрчиком... яким ти був раніше
Я дуже вірю...
Я сильно вірю...
З тих пір, як ти народився, ти знаєш, мій Ю, ми багато пережили, але завжди були разом.
Я пам'ятаю, яким був день твого народження
На вулиці було -21°С, було багато снігу.
З цього часу моє життя розділилася на до і після.
Я пам'ятаю твої перші слова...
Твої перші кроки...
Твої перші успіхи... і поразки...
Сьогодні сестрички підготували для тебе малюнки... з великою любов'ю.
Юлінеска з 7-ми годин в твоїй кімнаті.
Футболісти підписали для тебе футболку!
Всі думають про тебе.
Ми просимо Бога про допомогу.
Щиро дуже.
Навіть якщо сьогодні у тебе немає ніяких ознак, що ти хочеш прокинутися, я дуже, дуже впевнена, що ти скоро прокинешся і ми будемо спілкуватися як раніше...
Ти будеш робити гримаси, якщо я колись помилюся, кажучи французькою
Ти будеш мене виправляти.
І говорити: «О! Маман! Не можна так!"
Я обожнюю тебе, мій Youyou!
Повертайся скоріше до нас!
З днем народження, мій Юрчик!"

Нерідко в Україні наші співвітчизники обурюються роботою правоохоронних органів і часом використовують фразу: "А ось в Європі...". Однак, за словами парижанки Марії, у французькій столиці подібних жорстоких випадків стає все більше, а їх жертви - далеко не тільки українці. Хоча, зазначає наша співрозмовниця, частину хуліганських витівок і злочинів вдається розслідувати, залучаючи винних до відповідальності.

Напад на українського підлітка не залишився без уваги французьких ЗМІ. Ось що пише про подію видання actuParis: "Мати підлітка, на якого напали в Парижі, говорить: «Він в комі, він не хоче вмирати»". Також журналісти наводять деякі подробиці події.

"14-річний підліток став жертвою нападу в п'ятницю, 15 січня 2021 року, у 15-му окрузі Парижа. Хлопчика доставили в лікарню у важкому стані, після чого він впав у кому. Його родичі шукають свідків. Напад стався близько 18:30, в районі Chemin de la dalle Beaugrenelle. За словами джерела в поліції Парижа, співробітники правоохоронних органів були сповіщені про тривалу «бійку між приблизно 20 озброєними людьми за місцем призначення». Після прибуття поліція помітила пораненого неповнолітнього, якого пожежні негайно доставили в лікарню", - пише actuParis.

Своєю чергою, видання "Паризькі новини" наводить слова матері Юрія, Наталії Крученик.

"Він як раз закінчував навчання в коледжі Гійома Аполлінера. Він був зі своїми друзями біля Богренель. Я хвилювалася, тому що він не відповідав на телефонні дзвінки, коли йому вже варто було бути вдома. Коли я побачила його в пожежній машині, у нього був розбитий череп в декількох місцях, це було дійсно жахливо. Вони напали на нього з залізними прутами та милицями. Юрій сказав мені, що не знає цих людей, що йому боляче, холодно і що він не хоче вмирати", - сказала Наталія.

В цей час французькі правоохоронці ведуть розслідування, очолюване 3-ою ділянкою судової поліції. Початкові дані свідчать про те, що Юрій міг стати жертвою зведення рахунків між бандами, що конкурують.

Зараз хлопчика прооперовано і він знаходиться в реанімації. А його родина поки докладає зусиль до розшуку можливих свідків нападу. Наталя Крученик також звернулася за допомогою в посольство України.

Як раніше писав "Телеграф", тіло померлого на операції в Варшаві українця Вадима Гусманова не можуть повернути додому з-за кордону.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Франция, Українці за кордоном, напад на українця.
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