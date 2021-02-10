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Співпрацю кримчан з окупантами будуть оцінювати за 100-бальною шкалою: у чому суть оцінок і навіщо вони потрібні?

Співпрацю кримчан з окупантами будуть оцінювати за 100-бальною шкалою: у чому суть оцінок і навіщо вони потрібні?
14:07 Сьогодні Телеграф

Ступінь колаборації жителів Криму з окупаційною владою визначатимуть за спеціальною математичною методикою, а отримані дані - використовуватимуть для введення санкцій. Серед критеріїв - громадянство, легальність перебування в Криму, ставлення до окупантів та інші позиції, яких в цілому 12. "Телеграф" з'ясував, у чому суть методики й навіщо взагалі оцінювати ступінь співпраці жителів півострова з окупаційною владою.

Методику розробили й представили активісти Кримськотатарського Ресурсного Центру. При її створенні відштовхувалися від двох крайностей. Як пояснив професор, доктор юридичних наук і експерт Асоціації реінтеграції Криму Борис Бабін, перша пов'язана з тим, що окремі чиновники, активісти, політики, правоохоронці починають застосовувати ті чи інші репресії незаконно і без розбору. В результаті люди, які співпрацювали з окупаційною адміністраціями та принесли реально багато шкоди - залишаються безкарними. А ті, хто співпрацював лише формально, притягаються до відповідальності.

Друга негативна тенденція - коли окремі політики й чиновники вважають, що Україна повинна закривати очі на те, що відбувається на окупованих територіях. За словами Бабіна, така позиція стимулює колаборантів до нових протиправних дій. Адже якщо ніякої відповідальності все одно не буде - немає і самообмежувачів. При цьому на сьогодні практично немає чинних вироків по особах, які активно співпрацювали (і продовжують це робити) з окупаційною владою.

"Саме тому ми запропонували свою методику, - каже Борис Бабин. - Її можуть застосовувати не тільки правоохоронці, а й громадські працівники, уповноважені представники іноземних держав, міжнародні організації. Ми не оцінювали провину конкретної особи, а розраховували ступінь, доцільність і терміновість застосування до даної особи санкцій. Адже санкції - це політико-правовий механізм, щоб його пустити в дію, вироку суду не треба".

За словами колишнього представника президента України в АР Крим, з відкритих джерел бралися дані по дванадцяти критеріям для відповідної оцінки:

  • громадянство;
  • легальність перебування в Криму;
  • особливі зобов'язання перед Україною;
  • припинення зобов'язань перед Україною; 
  • статус в системі окупаційної влади;
  • ставлення до завдань окупаційної влади;
  • негативні наслідки від співпраці з окупантами;
  • тривалість співпраці з окупантами;
  • оцінка діяльності особи окупантами;
  • позитивні потреби співпраці з окупантами;
  • підстави припинення співпраці з окупантами;
  • загальні чинники, які слід враховувати.

"Максимально можна набрати 100 балів. Тобто, чим менше - тим для колаборанта краще, - продовжує Борис Бабін. - Люди, які набирають понад 50 балів, на нашу думку, вже можуть бути внесені в санкційні списки. Паралельно вони повинні стати об'єктом уваги відповідних держорганів, які будуть проводити розслідування і відповідно до законів України залучати їх до відповідальності. Якщо, звичайно, ці органи захочуть це робити".

За словами Бориса Бабіна, сенс методики - доводити математично до наших західних партнерів, в першу чергу, доцільність застосування режиму санкції до конкретних осіб.

"Так, відома всім Наталія Поклонська (колишня "прокурор" Криму, зараз - депутат Держдуми РФ) набрала за методикою 86 балів. А середньостатистичний клерк  міськради" окупантів - близько 35. Лікар "міськлікарні" взагалі отримав негативний бал, набравши суму менше нуля. Отримані бали фактично незаперечні. Звичайно, окрема громадська організація, або, наприклад наша Асоціація реінтеграції Криму, не може самостійно порахувати весь масив осіб, які співпрацюють з агресором. Тому будемо сподіватися на те, що ця методика приверне увагу зацікавлених осіб. І потім будь-яка громадська або експертна структура зможе звернутися до Європарламенту і так далі, з проханням застосувати санкції, ґрунтуючись на наданому фактажі ", - зазначає Борис Бабін.

З наближенням 7-ї річниці окупації Криму тема півострова обговорюється все активніше. Так, ексміністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв розповів "Телеграфу" про водні, туристичні та економічні проблеми окупованого півострова, про те, навіщо його захопив Путін, а також - чому не можна розділяти питання деокупацію Донбасу і Криму.

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Андрій Пітонов
Автор: Андрій Пітонов
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Крим, Борис Бабин, Окупація Криму, Колаборанти.
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