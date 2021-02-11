Допомогли оголошення на стовпах і Twitter: дитині з українського селища вдалося в лічені години розкрутити канал на YouTube

Одна з користувачці Твіттера запостив в соцмережі фото оголошення про YouTube-каналі дитини, яке вона побачила на стовпі в українському селищі. Після цього буквально за добу на канал підписалися тисячі користувачів.

Про це повідомив користувач Фейсбук Олексій Кондаков.

В мережі пишуть, що дитина проживає в смт. Рудне Львівської області.

"Там було кілька передплатників і, швидше за все, це були батьки і родичі. Ця історія настільки зачепила сегмент українського твіттера, що за ніч на каналі набралося більше тисячі подпісоти. І не пасивною, як це буває зазвичай, а тієї, яка активно коментує, лайкать і ділиться відео в соцмережах. Там і котики, і курочки, і котик з курочкою. Чекаємо собачку і її тандем з рудим Мурчиком.

Тобто, розумієте наскільки дитина зрадів, коли прокинувся, а його перший в житті проект почав так неймовірно рости? ", - написав Олексій.

Фото того самого оголошення:

Варто зазначити, що станом на ранок 11 лютого біля каналу вже понад 10,5 тисяч передплатників.

Відео з YouTube-каналу дитини.

Варто нагадати, що раніше, 21 січня, запорізький блогер з псевдонімом Тайлер Андерсон заявив, що його YouTube-канал під назвою Geek Journal з оглядами кіно і серіалів закривається.