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Субота, 20.02.2021
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"Перед мордою російської агресії": очевидець назвав головне досягнення українців на Майдані

"Перед мордою російської агресії": очевидець назвав головне досягнення українців на Майдані
Оновлено 11:39 Сьогодні Телеграф globallookpress

Майдан дав українцям відмінний урок самоорганізації і згуртував людей з різних куточків України, об'єднавши їх в єдину політичну націю, і це безповоротно змінило Українську державу.

Таку думку висловив "Телеграфу" експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко, який сам був учасником подій євромайдан.

"Головний висновок, який потрібно зробити - на Майдан приїхали люди з різних куточків України. Саме там, а після, згуртувавшись перед обличчям (точніше - мордою) російської агресії, ми об'єдналися як нація. Те, що після Майдану ми стали політичною нацією - головне досягнення тих подій, з моєї точки зору. та зима змінила Україну. Наша країна вже не буде таким, як раніше. Будемо вести історичний звіт на "до" і "після" євромайдан ", - упевнений Бобиренко.

Він також підкреслює, що Майдан дав людям прекрасний урок самоорганізації.

"Там все було відмінно налагоджено, була якась самоврядування, логістика. Підтримувалися порядок, дисципліна. Такий собі сучасний варіант Запорізької Січі, - зазначає Бобиренко. - Поза був бардак, всередині - набагато краще".

20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні.

Раніше на цьому тижні, 17 лютого, Верховна Рада прийняла постанову, яка визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів становлення української держави.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко
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Майдан, Революція Гідності, Досягнення, Віктор Бобиренко.
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