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Бурульки і сніг падають з дахів і травмують перехожих: як уберегтися (інфографіка)

Бурульки і сніг падають з дахів і травмують перехожих: як уберегтися (інфографіка)
Оновлено 16:53 Вт, 23 Лютий 2021 Телеграф

В Україні почастішали випадки з травмами перехожих в результаті потепління і танення снігу.

У зв'язку з цим "Телеграф" зібрав звід простих правил, для того щоб убезпечити себе і не стати жертвою впала з даху бурульки або снігу з льодом: 

  • Не варто ходити під дахами будівель і балконами, потрібно триматися на відстані 3-5 метрів від будівель.
  • У разі якщо чуєте шум над головою, не зупиняйтеся, відбіжіть або притисніть до стіни.
  • Перед виходом з будинку варто переконатися, що немає загрози падіння снігу, льоду з дахів.
  • Не варто заходити за межі встановлених огорож або стрічок.
  • Варто обходити стороною водостоки, оскільки там утворюється досить нестійкий шар льоду.
  • Не варто паркувати авто біля дерев або будинків занадто щільно.
  • Потрібно обов'язково розповісти дітям про небезпеку падіння бурульок.
  • У разі виявлення небезпечної ділянки на даху стоїть відразу ж звернутися в комунальну службу.

 скрин

Варто відзначити, що 22 лютого в Києві четверо осіб отримали травми і переломи в результаті падіння бурульок або брил льоду з дахів.

Нагадаємо, що вранці 22 лютого кілька машин було пошкоджено в результаті падіння з дахів бурульок.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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