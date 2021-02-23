Бурульки і сніг падають з дахів і травмують перехожих: як уберегтися (інфографіка)

В Україні почастішали випадки з травмами перехожих в результаті потепління і танення снігу.
У зв'язку з цим "Телеграф" зібрав звід простих правил, для того щоб убезпечити себе і не стати жертвою впала з даху бурульки або снігу з льодом:
- Не варто ходити під дахами будівель і балконами, потрібно триматися на відстані 3-5 метрів від будівель.
- У разі якщо чуєте шум над головою, не зупиняйтеся, відбіжіть або притисніть до стіни.
- Перед виходом з будинку варто переконатися, що немає загрози падіння снігу, льоду з дахів.
- Не варто заходити за межі встановлених огорож або стрічок.
- Варто обходити стороною водостоки, оскільки там утворюється досить нестійкий шар льоду.
- Не варто паркувати авто біля дерев або будинків занадто щільно.
- Потрібно обов'язково розповісти дітям про небезпеку падіння бурульок.
- У разі виявлення небезпечної ділянки на даху стоїть відразу ж звернутися в комунальну службу.
Варто відзначити, що 22 лютого в Києві четверо осіб отримали травми і переломи в результаті падіння бурульок або брил льоду з дахів.
Нагадаємо, що вранці 22 лютого кілька машин було пошкоджено в результаті падіння з дахів бурульок.