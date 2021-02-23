Бурульки і сніг падають з дахів і травмують перехожих: як уберегтися (інфографіка)

В Україні почастішали випадки з травмами перехожих в результаті потепління і танення снігу.

У зв'язку з цим "Телеграф" зібрав звід простих правил, для того щоб убезпечити себе і не стати жертвою впала з даху бурульки або снігу з льодом:

Не варто ходити під дахами будівель і балконами, потрібно триматися на відстані 3-5 метрів від будівель.

У разі якщо чуєте шум над головою, не зупиняйтеся, відбіжіть або притисніть до стіни.

Перед виходом з будинку варто переконатися, що немає загрози падіння снігу, льоду з дахів.

Не варто заходити за межі встановлених огорож або стрічок.

Варто обходити стороною водостоки, оскільки там утворюється досить нестійкий шар льоду.

Не варто паркувати авто біля дерев або будинків занадто щільно.

Потрібно обов'язково розповісти дітям про небезпеку падіння бурульок.

У разі виявлення небезпечної ділянки на даху стоїть відразу ж звернутися в комунальну службу.

Варто відзначити, що 22 лютого в Києві четверо осіб отримали травми і переломи в результаті падіння бурульок або брил льоду з дахів.

Нагадаємо, що вранці 22 лютого кілька машин було пошкоджено в результаті падіння з дахів бурульок.