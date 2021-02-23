В Киеве упавшая с крыши глыба снега едва не убила женщину: видео момента ЧП

В Киеве на улице Прорезной упавшая с крыши глыба снег "прибила" к земле женщину.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба полиции Киева.

Судя по кадрам, женщина не ожидала, что снег упадет ей прямо на голову, но так и произошло. Удар был настолько сильным, что женщина упала на асфальт, так и, оставшись лежать на месте.

Удивительно, как женщине глыбой снега не разбило голову, но сотрясение мозга, скорее всего, она все же получила.

Как сообщал "Телеграф", утром 22 февраля упавшая с крыши сосулька повредила авто танцора балета певицы Оли Поляковой Максима Ежова. В подтверждение этому, он выложил в сториз Инстаграма видео своего поврежденного сосульками автомобиля.