Адаптивний карантин в Україні: які обмеження будуть діяти в різних зонах з 24 лютого (інфографіка)

Міністерство охорони здоров'я анонсувало повернення в Україну режиму "адаптивного карантину". Згідно з ним усі регіони країни будуть ділитися на чотири кольорові зони: "червону", "помаранчеву", "жовту" і "зелену".

У зв'язку з цим "Телеграф" підготував для читачів наочну інфографіку, в якій вказані критерії попадання області в певну зону і те, які обмеження в ній будуть діяти.

Підставою для посилення карантину є погіршення ситуації з кількістю госпіталізацій і завантаженістю ліжок, а також збільшення відсотка виявлених випадків COVID-19 серед людей, які здали тест.

Як повідомлялося раніше, за станом на 23 лютого в "червону зону" з розповсюдження COVID-19 потрапляють лише Івано-Франківська та Чернівецька області, ще 7 областей знаходяться в "помаранчевій зоні".

Також нагадаємо, що в Україну прибула перша партія вакцин від коронавируса. Йдеться про 500 тисяч доз кошти AstraZeneca, вироблених на індійських потужностях і випущених під назвою CoviShield.