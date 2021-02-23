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Адаптивний карантин в Україні: які обмеження будуть діяти в різних зонах з 24 лютого (інфографіка)

Адаптивний карантин в Україні: які обмеження будуть діяти в різних зонах з 24 лютого (інфографіка)
Оновлено 18:36 Вт, 23 Лютий 2021 Телеграф Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я анонсувало повернення в Україну режиму "адаптивного карантину". Згідно з ним усі регіони країни будуть ділитися на чотири кольорові зони: "червону", "помаранчеву", "жовту" і "зелену".

У зв'язку з цим "Телеграф" підготував для читачів наочну інфографіку, в якій вказані критерії попадання області в певну зону і те, які обмеження в ній будуть діяти.

Підставою для посилення карантину є погіршення ситуації з кількістю госпіталізацій і завантаженістю ліжок, а також збільшення відсотка виявлених випадків COVID-19 серед людей, які здали тест.

Адаптивний карантин в Україні

Як повідомлялося раніше, за станом на 23 лютого в "червону зону" з розповсюдження COVID-19 потрапляють лише Івано-Франківська та Чернівецька області, ще 7 областей знаходяться в "помаранчевій зоні".

Також нагадаємо, що в Україну прибула перша партія вакцин від коронавируса. Йдеться про 500 тисяч доз кошти AstraZeneca, вироблених на індійських потужностях і випущених під назвою CoviShield.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець
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Карантин, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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