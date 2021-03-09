Як записатися на вакцинацію від коронавірусу: з'явилася наочна інструкція

Для того щоб вакцинуватися від коронавірусу в Україні, потрібно зареєструватися в онлайн черзі.
"Телеграф" склав детальну інструкцію у вигляді інфографіки, як це можна зробити, навіть не виходячи з дому.
Так, стати в чергу на вакцинацію можна трьома способами:
У перших двох випадках необхідно скористатися додатком "Дія", в третьому - лише зателефонувати за номером "гарячої лінії". З персональних даних, які належить озвучити або внести в відповідну форму - дані паспорту та ідентифікаційного коду.
Також необхідно вибрати місце для вакцинації, зручне за місцем розташування для вас. Після того, як реєстрацію буде пройдено успішно, необхідно дочекатися зворотного зв'язку, в ході якого буде повідомлено, коли буде проведено щеплення від COVID-19.
Як повідомляв "Телеграф", навіть публічна вакцинація президента Володимира Зеленського та інших топ-очильників не дуже змінила ставлення українців до вакцинації. Опитування показало розподіл тих хто "за" та "проти" приблизно навпіл.