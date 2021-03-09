Як записатися на вакцинацію від коронавірусу: з'явилася наочна інструкція

Для того щоб вакцинуватися від коронавірусу в Україні, потрібно зареєструватися в онлайн черзі.

"Телеграф" склав детальну інструкцію у вигляді інфографіки, як це можна зробити, навіть не виходячи з дому.

Так, стати в чергу на вакцинацію можна трьома способами:

через сайт;

за допомогою смартфону;

зателефонувавши до спеціального контакт-центру.

У перших двох випадках необхідно скористатися додатком "Дія", в третьому - лише зателефонувати за номером "гарячої лінії". З персональних даних, які належить озвучити або внести в відповідну форму - дані паспорту та ідентифікаційного коду.

Також необхідно вибрати місце для вакцинації, зручне за місцем розташування для вас. Після того, як реєстрацію буде пройдено успішно, необхідно дочекатися зворотного зв'язку, в ході якого буде повідомлено, коли буде проведено щеплення від COVID-19.

Як повідомляв "Телеграф", навіть публічна вакцинація президента Володимира Зеленського та інших топ-очильників не дуже змінила ставлення українців до вакцинації. Опитування показало розподіл тих хто "за" та "проти" приблизно навпіл.