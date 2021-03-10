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"Монопольна змова і маніпуляції": Кабмін прокоментував зростання цін на продукти в Україні

"Монопольна змова і маніпуляції": Кабмін прокоментував зростання цін на продукти в Україні
Оновлено 14:36 Сьогодні Телеграф

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що причинами зростання цін на продукти в Україні є не тільки об'єктивні причини, як, наприклад, дефіцит яблук, ціни на які в травні можуть підскочити втричі, а й монопольні змови та маніпуляції.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Те ж стосується і цін на паливо", - уточнив прем'єр, додавши, що не варто скидати з рахунків і об'єктивний фактор, яким є ціни на нафту, що знаходяться "зараз практично на дворічному максимумі".

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За словами Шмигаль, в цьому питанні на даний момент проводиться активна робота по ліквідації нелегальних заправок.

"За моїм дорученням вже працюють відповідні регіональні комісії", - додав голова Кабміну.

Як повідомляв "Телеграф", раніше голова Національної Ради економічного розвитку і Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко заявив, що на тлі підняття тарифів в Україні прийде і збільшення розмірів податків.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская
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Кабмин, Продукті, Україна, Ціни, Подорожчання.
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