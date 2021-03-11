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Четвер, 11.03.2021
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"Нова пошта" змінює тарифи: що і наскільки подорожчає (інфографіка)

"Нова пошта" змінює тарифи: що і наскільки подорожчає (інфографіка)
14:56 Сьогодні Телеграф

З 20 березня "Нова пошта" підвищує тарифи на послуги доставки та пакування відправлень.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

В керівництві додали, що зростання тарифів відбудеться у зв’язку зі зростанням цін на пальне, комунальні послуги, інфляцією тощо.

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Що зміниться:

  • Відміняється додаткова плата за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови пакування згідно з правилами пакування "Нової пошти". Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне – щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу.
  • Тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн.
  • Тариф на упаковку підвищується на 1-6 грн.

Повышение тарифов Новой почты

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, від чого ціни на продукти в Україні зростають.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская
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Все по темі:

Тарифи, Нова Пошта, Ціни, Посилки, зростання тарифів Нової пошти.
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