Більше 60% українців не готові вакцинуватися (інфографіка)

В Україні 61% від усіх громадян сумніваються в ефективності вакцинації і поки не готові зробити укол.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з опублікованою інформацією, позитивно на пропозицію вакцинації відгукнулися тільки 33 відсотки українців, а 6 відсотків опитаних не змогли вибрати жоден з двох варіантів.

З числа тих, хто відмовився від вакцинації, 38% не довіряють вакцині, 6% сумніваються в її безпеці, а 4% впевнені, що вона неперевірена.

З числа людей, які готові зробити щеплення від коронавірусу, 54% сумніваються в вакцині.

Серед тих, у кого в домогосподарстві вже перехворіли короною, 35% готові робити щеплення, а 58%, - ні.

При цьому, серед тих, у кого ніхто не хворів, спостерігаються схожі показники - 32% "за" і 62% "проти" вакцинації.

По регіонах в Україні більше громадян підтримують вакцинацію:

на сході 67,4% (не готові там тільки 26,6%),

на півдні 63,8% (29,9% там не готові),

в центрі 58,8% (проти вакцинації 36,3%),

на заході 57,1% (36,3% громадян не готові).

Найбільше підтримують вакцинацію люди у віці від 30 до 38 років - 70,5%. При тому, що люди 60+ близько половини (51,3%) не готові зробити щеплення і тільки 41,6% - готові.

Варто зазначити, що опитування проводили з 10 по 12 березня методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів проведено 2014 інтерв'ю на території України, за винятком Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки в середньому знаходиться в межах від 1.1% до 2.4%.

Варто нагадати, що 17 березня в Україні нарешті ввели другу ін'єкцію вакцини, але поки тільки одній людині.