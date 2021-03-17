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Більше 60% українців не готові вакцинуватися (інфографіка)

Більше 60% українців не готові вакцинуватися (інфографіка)
16:59 Ср, 17 Березень 2021 Телеграф

В Україні 61% від усіх громадян сумніваються в ефективності вакцинації і поки не готові зробити укол.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з опублікованою інформацією, позитивно на пропозицію вакцинації відгукнулися тільки 33 відсотки українців, а 6 відсотків опитаних не змогли вибрати жоден з двох варіантів.

З числа тих, хто відмовився від вакцинації, 38% не довіряють вакцині, 6% сумніваються в її безпеці, а 4% впевнені, що вона неперевірена.

З числа людей, які готові зробити щеплення від коронавірусу, 54% сумніваються в вакцині.

Серед тих, у кого в домогосподарстві вже перехворіли короною, 35% готові робити щеплення, а 58%, - ні.

При цьому, серед тих, у кого ніхто не хворів, спостерігаються схожі показники - 32% "за" і 62% "проти" вакцинації.

По регіонах в Україні більше громадян підтримують вакцинацію:

  • на сході 67,4% (не готові там тільки 26,6%),
  • на півдні 63,8% (29,9% там не готові),
  • в центрі 58,8% (проти вакцинації 36,3%),
  • на заході 57,1% (36,3% громадян не готові).

Найбільше підтримують вакцинацію люди у віці від 30 до 38 років - 70,5%. При тому, що люди 60+ близько половини (51,3%) не готові зробити щеплення і тільки 41,6% - готові.

Варто зазначити, що опитування проводили з 10 по 12 березня методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів проведено 2014 інтерв'ю на території України, за винятком Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки в середньому знаходиться в межах від 1.1% до 2.4%.

опитування

Варто нагадати, що 17 березня в Україні нарешті ввели другу ін'єкцію вакцини, але поки тільки одній людині.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій
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Вакцинация, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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