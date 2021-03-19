Медведчук програв в суді у справі про заборону продажу книги про Стуса

Київський апеляційний суду скасував заборону на поширення книги "Справа Василя Стуса". Віктор Медведчук на засідання суду не з'явився.

Про свою перемогу на сторінці в facebook повідомив автор книги Вахтанг Кіпіані.

"Слава Україні! Ми виграли справу" - написав він.

Варто відзначити, що друга сторона в особі народного депутата Віктора Медведчука на суд не з'явилася. Як повідомив суддя Київського апеляційного суду, його адвокат надіслав лист з проханням перенести засідання на інший день, повідомляє Укрінформ.

"Оскільки сторони були завчасно попереджені про дату засідання, а відповідач не надав документальних підтверджень про причини відсутності, немає підстав переносити засідання", - підкреслили адвокати Кіпіані та видавництва "Віват".

В результаті суд задовольнив їх пропозицію.

Однак, лишив у силі одну позовну вимогу. Йдеться про припущення, що Медведчук був наданий і підтримуваний органами КДБ безпосередньо до процесу Василя Стуса, повідомляє 24 канал.

Нагадаємо, Дарницький районний суд Києва заборонив поширення без дозволу проросійського політика і колишнього адвоката Віктора Медведчука тиражу книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані. Суд розглянув в деяких фразах книги "порушення честі і гідності" позивача.