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Газета The Times "віддала" Україна Білорусі на мапі

Газета The Times "віддала" Україна Білорусі на мапі
Оновлено 21:18 Вт, 23 Березень 2021 Телеграф Фото: pixabay

Щоденна газета Великобританії The Times потрапила в ще один конфуз з позначенням України на карті Європи.

Цього разу, газета оприлюднила дані щодо поширення коронавируса в європейських країнах, але на карті для України місця не знайшлося, а замість неї красується друга Білорусь.

Відповідна карта була оприлюднена у випуску від 23 березня, - її можна побачити на 6-7 сторінках.

The Times

Це не перший раз, коли The Times потрапив в незручну ситуацію через Україну. Так в 2018 році газета оприлюднила карту з "російським Кримом".

Тоді на це звернули увагу в посольстві України в Британії, після чого редакція принесла офіційні вибачення.

Примітно, що на карті в свіжому випуску окупований півострів прикритий табличкою з даними по коронавірусу в Туреччині.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Україна, Білорусь, Великобританія.
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