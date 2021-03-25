Більшість українців вважають, що коронавірус створили спеціально: названо причини (інфографіка)

Понад 70 відсотків українців вважають, що коронавірус був створений в лабораторії.

Про це йдеться в дослідженні соцгрупи "Рейтинг".

Згідно з даними дослідження, 71% громадян твердо впевнені, що COVID-19 створили штучно.

19% з опитаних вважають, що коронавірус виник природним шляхом.

При цьому, з тих, хто вважає "корону" створеним 31% впевнені, що його створили за допомогою наукового експерименту, 27% вважають вірус біологічною зброєю, а 40% зброєю з метою скорочення кількості населення Землі.

У той же час 17% упевнені, що вірус створили для економічної кризи, а 16% - для заробітку на вакцині, 12% - для контролю над людьми.

Варто нагадати, що дослідники НАН дали невтішний прогноз на серпень для України.