Національні меншини у школі - чи має право дитина отримувати освіту материнською мовою

В Україні продовжується мовна реформа. Всю сферу освіту перевели на українську, але є виключення, які залежать від вимог регіону та громади. Наприклад, у школі можуть бути класи, в яких викладають мовою національної меншини, до якої належать учні.

Нещодавно в мережі з’являлася інформація про те, що в одному з ліцеїв Івано-Франківська будуть набирати дітей у російськомовний перший клас. Ця новина викликала широкий резонанс серед українського сегменту Facebook. Багатьох користувачів обурило, що в умовах війни в Україні дітей будуть вчити російською.

"На сьогодні у ліцеї №3 зареєстровано 7 дітей у 1-ий клас з російською мовою навчання. Відповідно до Статуту закладу – ліцей №3 єдиний в місті та області, який надає освітні послуги здобувачам освіти – представникам національних меншин" - це слова заступниці міського голови, яка займається освітніми питаннями Вікторії Дротянко.

Та найцікавіше те, що серед тих категорій дітей, які мають право на першочергове зарахування до ліцею зазначено наступне: "діти, котрі навчатимуться мовою корінного народу". Батькам повідомили, що під "мовою корінного народу" розуміють російську!!! Тобто у клас з російською мовою навчання набирають ще й першочергово!", - пише автор поста у Facebook-спільноті "Україномовна освіта".

Дійсно, заступник міського голови говорила про національні меншини. Це підтверджує скрін, наданий автором поста. Але далі обурений учасник "Україномовної освіти" чомусь робить висновок, що російськомовні діти є "корінним народом" Прикарпаття.

Кореспондент “Телеграфа” так і не знайшов на сайті ліцею №3 міста Івано-Франківськ згадування про "корінний народ росіян", однак звернув увагу на правила подання документів у перший клас.

Згідно з інформацією Міністерства освіти та науки України пріоритетне право першочергового зарахування до 1 класу мають:

- діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти;

- рідні (усиновлені) брати та сестри дитини, що вже навчається в цій школі;

- діти працівників цієї школи;

- випускники дошкільного підрозділу цієї школи (у разі його наявності).

Жодного слова про національні меншини або про їх пріоритетність у нормативно-правовому акті від МОН немає.

Згідно з законом "Про повну загальну середню освіту", кожна українська дитина має право на оволодіння українською мовою. Законом передбачені три моделі вивчення української мови у школах:

1. Для корінних народів України, які не мешкають у середовищі своєї мови та не мають держави, яка має цю мову захищати та розвивати. В першу чергу це стосується кримських татар.

Така модель освіти передбачає навчальний процес з 1 по 11-12 класи двома мовами - корінною та українською.

2. Для шкіл з національними меншинами, мови яких належать до мов ЄС.

Така модель освіти передбачає навчальний процес з 1 по 11-12 класи державною та паралельно материнською мовами у початковій школі. З 5 класу предмети мають викладатися не менше ніж 20% українською й далі має збільшуватись поступово до 40% у 9 класі. В старших класах має бути не менше 60% державної мови.

3. Для решти національних громад України, чиї мови належать до однієї з українською мовної сім’ї, а також, які мешкають на території, де превалює їх власна мова, наприклад, російська.

В таких випадках початкова школа викладається мовою меншини паралельно з вивченням української, а з 5 класу навчальний процес має проходити державною мовою не менше 80%.

У понеділок, 29 березня, автор поста в "Україномовній освіті" написав, що все ж таки ліцей не буде набирати російськомовні класи.

"Сьогодні мені в приватні повідомлення написала заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко і запевнила, що цього року Ліцей 3 Івано-Франківської міської ради буде набирати лише класи з українською мовою навчання. Дякую всім за підтримку, розголос знову діє, а зі свого боку будемо і надалі уважно спостерігати за ситуацією у цьому ліцеї".

Теоретично, дитина може отримувати освіту мовою нацменшин, але для того має бути одразу декілька умов: більше, ніж одна родина охочих; навчальний заклад, що спроможен викладати не тільки українською та громада, яка не буде проти бажання меншини навчати своїх дітей іншою за мовою.