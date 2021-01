В країні невивчених уроків - якою буде освіта в Україні після коронавірусу

Вже майже рік в Україні триває карантин, всі заклади освіти частково або повністю перейшли на дистанційне навчання. Більшість цього процесу відбувається онлайн.

Світові та державні проблеми

Наша країна, як і світ раніше не знали настільки поголовного віддаленого режиму навчання. За даними ЮНЕСКО, що відповідає за освіту та науку в ООН, на карантині опинився 91% людей, які отримують освіту. Це більше ніж 1,2 мільярда людей на всій планеті.

Експерти зі всього світу кажуть, що навчання зазнало неминучих наслідків. По-перше, найбільше їх відчуває покоління Z - люди до 25 років. Вони не бачили світ без технологій, тому в них є два основних страхи: FOBA - Fear of Being Alone - страх бути на самоті, та FOMO - Fear of Missing Out - страх щось пропустити.

По-друге, школа вже ніколи не буде колишньою. Тепер це гібридна структура, яка має перетворитися зі школи викладання у школу навчання. По-третє, вчитель більш не просто спеціаліст зі свого предмету, він тепер наставник та координатор командної роботи. По-третє, тепер додався гнучкий розклад. По-четверте, домашнє та електронне (e-learning) навчання стали популярними. З’являється мобільне навчання (m-learning). Нарешті, по-п’яте освіта глобалізується, стає всесвітньою.

Українська школа онлайн

Звісно, всі зміни торкнулись і України. Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов каже, що в нас за рік вже трапилися незворотні зміни.

На початку карантину був просто вибуховий сплеск двох протилежних тенденцій. Деякі вчителі категорично не сприймали та навіть досі не сприймають нові формати, - каже Сергій Горбачов. - Це, звичайно, прикро. Але й ми побачили цілком протилежну тенденцію. Я б назвав її Педагогічним Майданом. Частина вчителів, які раніше не звертали прискіпливо увагу на дистанційне навчання, зрозуміла, що коли немає можливості звернутися напряму до дитини у класі, потрібно шукати інші шляхи - і почали діяти. Ми побачили величезну кількість нових розробок та форм роботи.

Ми побачили українську школу онлайн. Навесні 2020 року вона була не дуже якісно підготовлена через терміновість випуску. Але те, що з’явилося у грудні, коли цей проєкт реінкарнували: системно викладені уроки, якісні відео, доступні живі пояснення, інфографіка, конспекти уроків, непогані тести. Я дивився багато цих уроків, і вони мені подобаються - недоліки та особливості дистанційного сприйняття враховані. Зараз ми маємо практично повний комплект уроків на окремому сайті Міністерства освіти та науки України. Наразі є уроки для 5-11 класів. Ті предмети, яких поки що там немає, готуються до запуску, зокрема, матеріали для 1-4 класів.

Онлайн платформа "Всеукраїнська школа онлайн" почала працювати з 11 грудня. Її розробляли разом зі швейцарськими спеціалістами. Зараз вона містить 800 уроків для 5-9 класів. В ній можна реєструвати окремі кабінети вчителя та учня. Також учні зможуть тестуватися після заняття. Цієї зими в школах мають з’явитися електронні щоденники та журнали.

Ми вже писали, що дистанційне навчання почалося з 8 січня та буде тривати до 24 січня. Дехто зі шкіл відправили початкові класи на канікули. Це могло трапитися з різних причин, наприклад, не мали достатньо людських або технічних ресурсів чи просто злякалися відповідальності.

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов: Ми отримали багато звернень від педагогів, особливо в перші тижні карантину. Головна проблема - це недосконалість нормативно-правової бази для проведення освітнього процесу в таких умовах. Наприклад, багато керівників шкіл або місцевих органів управління освітою просто не знали, що робити в нових умовах. Раніше вчитель приходив до школи, проводив урок, заповнював класний журнал - і це було підставою для оплати праці.

А от як табелювати робочий час у дистанційному навчанні? Як взагалі вчитель працює віддалено? Була неприємна картина, коли чимало директорів, нажаханих попереднім досвідом, вимагали від вчителів приїжджати до порожньої холодної школи: бо коли дітей у школі немає, зазвичай відразу різко знижують подавання тепла до будівлі. Педагоги ризикували здоров’ям: і по дорозі до школи - бо вірус, і у самій школі - бо там страшенна холоднеча. А навіщо? Бо раптом буде перевірка.

Добре, що зараз директори розуміють, як треба робити: є положення про дистанційне навчання, директор може видати наказ про дистанційну роботу вчителів. Також була проблема з урізанням зарплат педагогічним працівникам та примусовими відпустками. Ми надавали роз’яснення, як діяти в таких ситуаціях, допомагали педагогічним працівникам.

Є дуже сумна статистика, що ризик вчителя заразитися майже вдесятеро вищий, ніж у дитини.

Кожен, хто має відношення до освіти у країні, при питанні, що їй потрібно, моментально відповість - гроші. Так, сьогодні в уряді та парламенті кажуть, що виділили цілий мільярд на освіту у 2021 році. Але забувають сказати про один важливий нюанс.

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов: Освіта фінансується вкрай недостатньо. А з ковідного фонду освіта не отримала взагалі нічого - це неправильно. Бо мали бути кошти на подолання наслідків пандемії. У світі коронавірус по галузі освіти вдарив так само сильно, як і по галузі охорони здоров’я.

Наприкінці жовтня 2020 року на безпечну освіту було виділено 540 мільйонів за рахунок скорочення інших бюджетних програм Міністерства освіти і науки України. Поки що невідомо, чи встигли використати ці кошти на місцях. Хоча добре, що у бюджеті 2021 року на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками під час навчального процесу в закладах загальної середньої освіти, закладено 1 млрд грн. Це дозволяє сподіватися, що заклади освіти у 2021 році отримають необхідне.

Я чимало звертаюся до Кабміну та депутатів, бо маю таку можливість. Сподіваюся, що мої численні звернення все ж таки змушують більш відповідально ставитися до потреб освіти.

Українська приватна школа онлайн

В приватних установах ситуація краще, але все-одно є свої нюанси. Харківська гімназія "Очаг" стала першою, хто вчасно впровадив дистанційне навчання та забезпечив своїх учнів необхідним обладнанням, а своїх вчителів гідною навчальною програмою.

Директор Харківської гімназії "Очаг" Лариса Середа: Безумовно, ніяке онлайн навчання не замінить жодне офлайн навчання. Але, деякий процес у зв'язку з ситуацією налагодити можна. Ми з березня місяця 2020 року, як тільки оголосили карантин, організували у себе дистанційне навчання. У нас є своя цифрова платформа, якою ми користуємося, на ній ми й стали проводити навчання з конференціями. Ми не стали ламати навчальні програми дітям, а ведемо все також, як і було. У зумі ми проводимо уроки за розкладом. Аж до того, що ми дистанційно проводили групи продовженого дня. Зазвичай вони у нас з 13:00 до 17:00, але це в очному режимі. А зараз діти будуть виходити хвилин на 40 онлайн і спілкуватися з учителями. У нас вже відпрацьовані піратські, піжамні вечірки, розповідь про свого друга, улюблена тварина, мої інтереси та інше.

Стандартний урок дітям просидіти перед комп'ютером буде важко. Це факт. Є свої санітарно-епідемічні норми. Навіть Zoom (програмне забезпечення для конференцій онлайн - ред.) дозволяє безкоштовно спілкуватись тільки 40 хвилин. Але це за один раз занадто для школяра.

Директор Харківської гімназії "Очаг" Лариса Середа: Більшість, як і ми, порушують санепідем норми. Ми на педраді прийняли рішення не проводити уроки по 40-45 хвилин онлайн. Вони будуть коротшими, щоб дитина відпочила і не було навантаження на очі. Заняття на 20-25 хвилин і перерва близько пів години.

Виникає питання, як за порушення нічого не буває та як можна впроваджувати альтернативний підхід без перешкод зі сторони державного апарату. Відповідь є. Приватний навчальний заклад може собі таке дозволити, тому що…

Лариса Середа: Наша організація не бере субвенцію. Таким чином ми не порушуємо закон України про освіту. Наприклад, через те, що регіон Харківський, є запит на російську мову. Ми проводимо нею навчання. Крім того, у нас свій навчальний план. Він базується на загальноприйнятій нормативній базі.

Отже, поки не було локдауну та після нього частка гімназій, ліцеїв, експериментальних шкіл тощо може вчинити на свій розсуд. Насправді вони так і робили до 8 січня цього року. Далі, скоріш за все, будуть погодитись так само. Й дітей офлайн у приватні заклади ходить навчатися достатньо.

Лариса Середа: Там, де написано слово "рекомендовано" ми можемо робити по-своєму. Однак, наші батьки в плані такого підходу розділені біполярно. Одні вважають, що дітей можна в будь-якому випадку відправити в школу, а інші, що ні.

У нас після додаткових канікул у кінці осені 2020 року, деякі батьки написали заяви про те, що їхні діти не будуть ходити на уроки. Ми розв'язали це питання - поставили в кожному класі комп'ютери, бо у нас є така можливість. Частина дітей сидить офлайн, а частина онлайн, все видно.

Таким чином, початкова школа - ходять практично всі. Поодинокі випадки - 3 людини, які побоюються або були контактні. Середня школа - ходить 80-85% осіб, старша - те ж саме.

Бути присутніми на уроках наживо хочуть й діти з загальносередніх шкіл. Варто зазначити, що їм нарешті цікаво вчитися. Це звучить дивно, але це є факт. Його підтверджує й Освітній омбудсмен.

Сергій Горбачов: Головним здобутком Нової української школи я щиро вважаю те, що ми за 1-2 клас нової школи не відбили бажання малечі вчитися. Багато дітей хоче йти до школи, їм там цікаво, вони дізнаються чимало нового. Єдине - я відчуваю спротив з боку вчителів, які звикли працювати так, як раніше. А ще - від деяких батьків, які пам’ятають, як їх вчили. Вони поки не бачать позитиву в тому, що їхня дитина вчиться інакше. Але моніторингове дослідження про те, як діти сприймають НУШ, свідчить, що ми - на правильному шляху.

Позаурочне навчання онлайн

Власники онлайн-платформ, які вже декілька років займаються навчанням зазначають, що наплив став більше ніж удвоє. Платформа Educational Era (EdEra) існує вже понад 6 років і починала з того, що готувала учнів до ЗНО. Потім розрослася до авторських курсів для вчителів, юристів, дизайнерів, студентів та решти охочих до знань та нового. Власник студії онлайн-освіти Ілля Філіпов каже, що попит в їх послугах значно виріс.

За період карантину трафік на сайті та на нашому YouTube-каналі зріс у 2,5 раза. Причому, це стосується вчителів і учнів, тобто всіх продуктів, які у нас для них представлені. Зараз ситуація не повернулася на докарантинний час, бо люди вже звикли працювати з онлайном.

Кількість користувачів проєктів EdEra пов’язаних зі шкільною освітою дорівнює десятки тисяч викладачів. Ілля Філіпов каже, що досвід користування всесвітньою мережею серед педагогів значно виріс.

Засновник EdEra Ілля Філіпов: Спочатку з цифровою грамотністю у вчителів було не дуже добре. Деякі вчителі не могли створити собі електронну скриньку. Тому їм потрібні були інструменти та методики, щоб з усім цим розібратися. Зараз через проєкти з дистанційного і змішаного навчання проходить 70 тисяч вчителів у нас на сайті. Ми сподіваємося, що це зменшить кількість відсканованих підручників у вайбері.

Влітку спільно з міністерством освіти ми запустили продукти для вчителів. Вони виступили як партнери з дистанційного і змішаного навчання. І цей напрям був для нас пріоритетним. Також з початку карантину ми записали досить багато уроків для школярів.

"Всеукраїнська школа онлайн" оголила проблему того, що у нас все не так добре з цифровою грамотністю і переходом дистанційне і змішане навчання. Всі ці продукти у нас користуються популярністю. Це означає, що вчителі шукають рішення. До 20% педагогів швидко підхоплюють тему і намагаються зробити освітній процес більш інтерактивним, залучають і так далі. Міністерство теж робить свої кроки у вигляді появи якихось нових освітніх матеріалів.

Є дві сторони медалі. І для освітніх онлайн-платформ COVID-19 зробив своє благо, яким би дивним це не здавалось.

Ілля Філіпов: З одного боку погано, що не всі готові. А з іншого боку - це добре, тому що проблеми онлайн-навчання стали більш явними. Так чи інакше - коронавірус став каталізатором того, що нарешті на цифровий інструментарій та платформи для освіти стали звертати увагу. У тому числі на державному рівні.

Зараз у нас багато запитів про те, як створити свої відеоуроки. І це круто! До цього 6 років ми все це просували не надто успішно. А зараз вийшов додатковий стусан для стейкхолдерів. Негативний момент спровокував зміни у свідомості людей, щоб зрозуміти, наскільки важлива онлайн-освіта.