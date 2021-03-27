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На тлі локдауна у всіх регіонах України дорожчає проїзд: де вже підняли ціни
На тлі локдауна у всіх регіонах України дорожчає проїзд: де вже підняли ціни

На тлі локдауна у всіх регіонах України дорожчає проїзд: де вже підняли ціни

На тлі локдауна у всіх регіонах України дорожчає проїзд: де вже підняли ціни
Оновлено 11:38 Сьогодні Телеграф

На тлі посилення карантину через коронавірус в багатьох містах України вже відбулося або планується подорожчання проїзду в громадському транспорті.

Де вже підняли ціну?

Напрямок "Бориспіль-Київ"

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook екс-секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, вартість проїзду в маршрутці "Бориспіль-Київ" підвищилася на 23% і становить 32 гривень. При цьому як уточнив Годунок, вартість проїзду до Борисполя зі станції метро "Харківська" становить 32 гривні, зі станції "Бориспільська" - 30 гривень. Відзначимо, що раніше вартість проїзду становила 26 гривень.

Напрямок "Дніпро-Кам'янське"

З 25 березня проїзд в автобусі "Дніпро-Кам'янське" коштує 45 гривень. Відзначимо, що вартість проїзду на цьому маршруті вже підіймати, причому зовсім нещодавно.

Подорожание проезда

Як пише місцеве видання 056.com.ua, 18 січня вартість проїзду підняли з 35 до 40 гривень. І ось через два місяці ось чергове подорожчання.

Де подорожчання планується?

Напрямок "Переяслав-Київ"

Перевізники з 30 березня планують підняти ціну на вартість проїзду в маршрутці "Переяслав-Київ". Якщо зараз вартість проїзду становить 60 гривень, то в передостанній день березня ціна підскочить до 75 гривень. Для студентів і школярів знижка в 5 гривень залишиться.

У Львові, як повідомляє міська рада, подорожчання проїзду планують ввести з квітня. На даний момент передбачається, що на 10 гривень подорожчає проїзд в автобусах, а в електротранспорті - на 10 гривень, якщо купити квиток у водія, 9 гривень - при покупці квитка в кіоску, і 8,5 гривень при купівлі квитка через електронні сервіси - QR -коди Приват24, SMS, Bluetooth, або термінали самообслуговування IBOX і EasyPay.

У Миколаєві очікується подорожчання проїзду до 6-10 гривень залежно від маршруту. Начальник управління транспортного комплексу міськради Дмитро Попов заявив, що за новими розрахунками вартість проїзду "коротких" маршрутів повинна бути на рівні 6 гривень, "середніх" - 7 гривень (ті, які зараз по 5 гривень). Приміські маршрути - 9 гривень на розгляд Великої Корениха і Матвіївку, 10 гривень - в Малу Корениху.

Подорожчання гряде і в Вінниці з 1 червня. На сайті Вінницької міської ради з'явився проект рішення про підвищення вартості проїзду в маршрутних таксі. Планують підняти ціну до 10 і 12 гривень.

Подорожчає проїзд і в Хмельницькому. Правда поки не зрозуміло з якої дати і на скільки.

Планують підняти ціну на проїзд і в Рівному. Тут проїзд в маршрутках може подорожчати до 8, а то і 10 гривень - такі пропозиції вже надали міської влади місцеві перевізники.

А що в Києві?

У столиці подорожчання проїзду відклали, але швидше за все ненадовго. Вже на наступному тижні відбудеться круглий стіл за участю місцевої влади та столичних перевізників, де буде вирішуватися питання подорожчання. Як заявив голова Громадської спілки "Асоціація перевізників Києва та Київської області" Ігор Мойсеєнко в ефірі "Апостроф Live", відстрочка пов'язана з тим, що адміністрація Києва зменшила обмеження за кількістю пасажирів. Тобто якщо раніше під час карантину перевізники могли перевозити 50% пасажирів від кількості сидячих місць, то зараз це число дорівнює половині від загальної пасажиромісткості автобуса.

Як повідомляв "Телеграф", раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов не виключив, що доведеться "закрити всю країну", якщо ситуація з коронавірусів в Україні погіршиться ще більше.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 84

Все по темі:

Карантин, Коронавірус, Covid-19, Локдаун, подорожчання проїзду.
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