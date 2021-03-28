Україна перевела стрілки годинника: котра зараз година

В ніч з 27 на 28 березня рівно о 3:00 Україна перейшла на літній час - стрілки годинника були переведені на одну годину вперед.

У зв'язку з цим у деяких людей може виникнути питання про те, змінилося чи час на їх пристроях і як дізнатися точний час.

Сучасні гаджети автоматично переводять на літній час і тим самим позбавляють власників від необхідності прокидатися серед ночі і займатися переведенням годинників. Переконатися в цьому і дізнатися точний час по Києву можна на сайті time.is або vremja.org.

Нагадаємо, в цьому році Україна наблизилася до скасування переведення годинника - відповідний законопроект у першому читанні прийняли нардепи 3 березня. Але остаточно прийняти закон до переходу на літній час не встигли - після голосування 19 березня наказ був відправлений на доопрацювання.