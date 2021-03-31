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Середа, 31.03.2021
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Заборона риболовлі і перерахунок пенсій: що зміниться в Україні з 1 квітня (інфографіка)
06:29 Сьогодні Телеграф

У квітні 2021 року на українців чекає ряд змін, які в тій чи іншій мірі торкнуться майже кожного.

Для зручності ознайомлення з такими змінами і нововведеннями "Телеграф" зібрав всі значущі події майбутнього місяця в зручну інфографіку:

инфографика_укр

Як повідомлялося, з початком квітня в Україні перестають діяти фіксовані раніше Кабміном ціни на газ. При цьому газові компанії вже озвучили свої нові ціни на послуги.

Раніше повідомлялося, що в держбюджеті України на 2021 рік може не вистачити грошей, виділених на субсидії. Це означає, що не всі пільговики зможуть отримати фінансування.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 45

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