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В армію на карантин: в Україні стартував весняний призов за новими правилами

В армію на карантин: в Україні стартував весняний призов за новими правилами
11:36 Сьогодні Телеграф

В Україні розпочався весняний призов, молоде поповнення не відправлятимуть на фронт, але призовникам влаштують карантин.

У четвер, 1 квітня стартував призов на військову строкову службу, який триватиме 2 місяці - до кінця червня. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що ЗСУ зменшують кількість строковиків. Цьогоріч до Збройних Сил України буде призвано 6 500 осіб, тоді як минулого року було призвано 9 тисяч. У Генштабі таке зменшення пояснюють збільшенням кількості військовослужбовців - контрактників.

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В умовах пандемії призов відбуватиметься за новими правилами - з дотриманням усіх заходів та обмежень для недопущення поширення коронавірусу.

Призовників після прибуття до військової частини відправлять на 14-денну обсервацію.

"Під час перебування в Збройних Силах України вони матимуть нагоду отримати щеплення проти COVID-19, так як військовослужбовці належать до пріоритетних груп населення, яким рекомендовано провести щеплення на третьому етапі вакцинації, - зазначив начальник відділу комплектування і призову полковник Валерій Дендебера.

В Генштабі також підкреслили, що строковиків не відправлятимуть в район проведення ООС навіть за власним бажанням.

Нагадаємо, що з 1 квітня в Україні також змінилися умови виходу на пенсію та її розмір.

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Наталя Граковська
Автор: Наталя Граковська Заступник головного редактора
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Армия, Призов, ЗСУ, Валерий Дендебера, строковики.
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