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Найгірша ситуація в Києві і на Львівщині: де найбільше хворих і померлих від COVID-19 2 квітня

Найгірша ситуація в Києві і на Львівщині: де найбільше хворих і померлих від COVID-19 2 квітня
Оновлено 10:44 Сьогодні Телеграф

Українські медики зареєстрували відразу два рекорди смертей і заражень в країні. Найгірша ситуація на Львівщині та в Києві.

Про це йдеться у звіті РНБО 2 квітня.

За рівнем захворюваності за минулі 24 години в країні лідирують такі області:

  • Львівська - 1668 громадян,
  • 1608 осіб захворіли в Одеській області,
  • на Харківщині 1494 українці заразилися "короною",
  • в Хмельницькій області +1351 житель підхопив коронавірус,
  • Тисячу сто сімдесят вісім людей отримали позитивний ковід-тест в Дніпропетровській області,

Разом з тим за кількістю померлих від COVID в Україні "топ 5" очолюють такі області:

  • місто Київ з його 46 померлими,
  • Одеська область, де померли 44 пацієнти,
  • в Дніпропетровській області 36 громадян пішли з життя,
  • 27 українців загинули в боротьбі проти COVID-19 на Київщині,
  • "корона" забрала життя 24 осіб на Харківщині.

Нагадаємо, що в ніч на 2 квітня в Києві та Одесі українці влаштували масові гуляння без масок під час локдауна.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 71

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Коронавірус, Covid-19.
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