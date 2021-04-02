Найгірша ситуація в Києві і на Львівщині: де найбільше хворих і померлих від COVID-19 2 квітня

Українські медики зареєстрували відразу два рекорди смертей і заражень в країні. Найгірша ситуація на Львівщині та в Києві.
Про це йдеться у звіті РНБО 2 квітня.
За рівнем захворюваності за минулі 24 години в країні лідирують такі області:
- Львівська - 1668 громадян,
- 1608 осіб захворіли в Одеській області,
- на Харківщині 1494 українці заразилися "короною",
- в Хмельницькій області +1351 житель підхопив коронавірус,
- Тисячу сто сімдесят вісім людей отримали позитивний ковід-тест в Дніпропетровській області,
Разом з тим за кількістю померлих від COVID в Україні "топ 5" очолюють такі області:
- місто Київ з його 46 померлими,
- Одеська область, де померли 44 пацієнти,
- в Дніпропетровській області 36 громадян пішли з життя,
- 27 українців загинули в боротьбі проти COVID-19 на Київщині,
- "корона" забрала життя 24 осіб на Харківщині.
Нагадаємо, що в ніч на 2 квітня в Києві та Одесі українці влаштували масові гуляння без масок під час локдауна.