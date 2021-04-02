У Зеленського відповіли, чи буде в Україні загальнонаціональний локдаун

Загальнонаціональний локдаун в Україні найближчим часом вводити не будуть, однак без жорсткого карантину в деяких регіонах обійтися не вийде. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За словами чиновника, в деяких регіонах триває адаптивний карантин, який дозволяє не зупиняти роботу всієї країни. Як приклад чиновник навів Івано-Франківську область, яка перебуває в "червоній" зоні вже місяць. І тільки завдяки регіональному локдауну, продовжує Тимошенко, ситуація в цьому регіоні поліпшується.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Києві через стрімке поширення коронавірусу 5 квітня посилюють карантин. З понеділка в столиці закривають школи і дитячі садки, а в громадському транспорті необхідно буде використовувати спеціальні перепустки.

Також ми писали про те, що в дослідженні соцгрупи "Рейтинг" експерти розповіли, скільки громадян України підтримують введення локдауну на території країни.