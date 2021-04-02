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П'ятниця, 02.04.2021
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Кулеба натякнув, що невакциновані українці не зможуть виїхати закордон

Кулеба натякнув, що невакциновані українці не зможуть виїхати закордон
16:02 Сьогодні Телеграф

Українці не зможуть подорожувати світом до того часу, поки в країні не завершиться вакцинація проти коронавірусу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю англомовному виданню KyivPost.

Через пандемію західні країни обмежують туристичні поїздки та обмірковують, чи запроваджувати нові форми контролю в’їзду, такі як паспорти щеплень. Багато українців, які вже звикли до безвізового режиму з Європейським Союзом, стурбовані такою ситуацією.

За словами Дмитра Кулеби, наші дипломати докладають всіх зусиль, щоб зробити нове середовище подорожей максимально доступним для українців.

"Але зараз головний пріоритет - вакцинація. Повноцінні міжнародні поїздки не будуть відновлені, поки не буде завершена вакцинація і поки пандемія не буде взята під контроль", - заявив в інтерв'ю міністр закордонних справ.

І саме в цьому питанні Україна відчуває себе дуже вразливою. Адже станом на 1 квітня в нашій країні було тільки дві людини, повністю вакцинованих від COVID - 19, тоді, як масові кампанії імунізації на Заході тривали протягом декількох місяців. Так, США повністю вакцинували майже 100 мільйонів осіб, в той час,  як менш як 250 тисяч українців отримали лише першу дозу щеплення.

Кулеба наголосив, що вакцина, як і раніше, є дефіцитним ресурсом в усьому світі, і Україна не виняток. Водночас видання зазначає, що деякі держави стали такими собі "націоналістами вакцини", оскільки скасували експорт вакцини в інші країни, поки їхнє населення не буде повністю імунізованим.

Кулеба назвав таку ситуацію величезною проблемою, але пообіцяв, що українські дипломати докладуть всіх зусиль, щоб дружні країни допомогли нам отримати більше доз вакцини. Зокрема, міністр говорив про Польщу.

"Друзі діляться навіть у найтемніші часи. І в України теж є друзі... Нам би дуже хотілося побачити панування "вакцинної ліберальної демократії", але реальність передбачає іншу картину, і нам потрібно чесно подивитися на це", - зазначив Кулеба.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що до  15 квітня Україна може отримати перший транш вакцин від коронавірусу в рамках програми COVAX. Загалом очікується  477 тисяч доз від двох виробників : 360 тисяч доз від AstraZeneca та 117 тисяч від Pfizer.

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Надія Данищук
Автор: Надія Данищук
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Вакцина, Туризм, Дмитро Кулеба, Коронавірус.
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