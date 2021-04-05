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З'явилися суперечливі дані про перші поставки вакцини Pfizer в Україну

З'явилися суперечливі дані про перші поставки вакцини Pfizer в Україну
Оновлено 16:30 Сьогодні Телеграф

В Одесі на нараді місцевого оперативного штабу директор департаменту охорони здоров'я міськради Олена Якименко повідомила про те, що їм надійшла вакцина проти коронавірусу компанії Pfizer. Однак в прес-службі Міністерства охорони здоров'я заявили, що про постачання нічого не знають і дана вакцина в Україну не надходила.

Так, за словами Олени Якименко, вони нібито отримали на склад близько 4500 доз Pfizer. Їх отримають українці, які перебувають в соціальних установах, а також обслуговуючий персонал.

Тим часом, як повідомляє LIGA.net, в МОЗ не знають, про що говорять одеські чиновники, як і в місцевій ОДА. Там заявили, що регіон дійсно очікує 4680 доз вакцини Pfizer, але її поки не завезли. Крім того, мобільна бригада, яка буде вакцинувати українців, почне готуватися лише 9 квітня.

Раніше ми повідомляли про те, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в приватних клініках його міста вже роблять щеплення від Covid-19 вакциною Pfizer. Втім, пізніше чиновник спростував свої слова: мовляв, обмовився, а вакцину тільки обіцяють привезти в Україну.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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МОЗ, Pfizer, Одеса, Вакцини.
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