Ще один регіон України оголосив локдаун: що під забороною

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Оновлено 19:16 Пн, 5 Квітень 2021 Телеграф

Хмельницька область України, яка знаходиться в "червоній зоні", з 7 квітня підсилює карантинні обмеження. Таке рішення прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає сайт місцевої ОДА.

Так, з 7 по 18 квітня на території регіону заборонені:

- робота закладів харчування, крім доставки і замовлень на винос;

- робота ТРЦ і інших закладів розважальної діяльності;

- робота магазинів і ринків, крім тих, де не менше 60% площі призначені для торгівлі продуктами харчування, паливом, лікарськими засобами та виробами медпризначення, засобами гігієни та побутовою хімією;

- робота фінустанов, операторів поштового зв'язку, техобслуговування і ремонту транспортних засобів, ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень і салонів краси за попереднім записом;

- виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

- здійснення діяльності з надання телекомунікаційних послуг (прийом відвідувачів здійснюється за попереднім записом);

- прийом відвідувачів установ культури і проведення культурних масових заходів;

- робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів;

- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;

- робота установ громадського харчування та місць для харчування в готелях з 23:00 до 6:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері на замовлення клієнтів;

- діяльність непродовольчих ринків;

- відвідування навчальних закладів незалежно від форми власності, крім дитсадків, спеціальних навчальних закладів і учнів 1-4 класів.

Нагадаємо, в Києві з сьогоднішнього дня, 5 квітня, ввели суворіші обмеження в зв'язку з важкою ситуацією із захворюванням на Covid-19 в місті. Як заявив мер Києва Віталій Кличко, обмеження триватимуть з понеділка і "як мінімум до 16 квітня".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Карантин, Хмельниччина, Червона зона, Локдаун.
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