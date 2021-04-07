Україна вдруге за місяць оновила рекорд смертності від коронавірусу: де ситуація найгірша

Українські лікарі за минулі 24 години зареєстрували понад 15 тис. хворих, а також черговий рекорд смертності - 481 особа.
Про це 7 квітня йдеться у звіті РНБО.
Згідно з даними систему моніторингу в Україні ніколи раніше не реєстрували настільки великого числа смертей на добу. Раніше рекорд смертності був встановлений 2 квітня, і тоді він склав 433 пацієнти.
Найгіршою ситуацією з кількістю захворілих вважається:
Найбільші показники смертності спостерігаються:
Нагадаємо, що українська влада домовилася про постачання 10 мільйонів доз вакцини від "корони" виробництва компанії Pfizer.