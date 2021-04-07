Україна вдруге за місяць оновила рекорд смертності від коронавірусу: де ситуація найгірша

Українські лікарі за минулі 24 години зареєстрували понад 15 тис. хворих, а також черговий рекорд смертності - 481 особа.

Про це 7 квітня йдеться у звіті РНБО.

Згідно з даними систему моніторингу в Україні ніколи раніше не реєстрували настільки великого числа смертей на добу. Раніше рекорд смертності був встановлений 2 квітня, і тоді він склав 433 пацієнти.

Найгіршою ситуацією з кількістю захворілих вважається:

в Києві, де 1417 українців захворіли "короною",

в Одеській області тисяча двісті тридцять шість громадян підхопили коронавірус,

на Київщині одна тисяча дев'яносто дві жителі отримали діагноз COVID-19,

1085 випадків підтвердили на Львівщині,

1017 осіб заразилися на Харківщині.

Найбільші показники смертності спостерігаються:

в Києві 45 пацієнтів,

41 українець загинув в Одеській області,

в Хмельницькій області 33 жителі померли,

32 громадян пішли з життя в Київській області,

коронавірус вбив 30 осіб в Донецькій області.

Нагадаємо, що українська влада домовилася про постачання 10 мільйонів доз вакцини від "корони" виробництва компанії Pfizer.