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Україна вдруге за місяць оновила рекорд смертності від коронавірусу: де ситуація найгірша

Україна вдруге за місяць оновила рекорд смертності від коронавірусу: де ситуація найгірша
08:58 Сьогодні Телеграф

Українські лікарі за минулі 24 години зареєстрували понад 15 тис. хворих, а також черговий рекорд смертності - 481 особа.

Про це 7 квітня йдеться у звіті РНБО.

Згідно з даними систему моніторингу в Україні ніколи раніше не реєстрували настільки великого числа смертей на добу. Раніше рекорд смертності був встановлений 2 квітня, і тоді він склав 433 пацієнти.

корона

Найгіршою ситуацією з кількістю захворілих вважається: 

  • в Києві, де 1417 українців захворіли "короною",
  • в Одеській області тисяча двісті тридцять шість громадян підхопили коронавірус,
  • на Київщині одна тисяча дев'яносто дві жителі отримали діагноз COVID-19,
  • 1085 випадків підтвердили на Львівщині,
  • 1017 осіб заразилися на Харківщині.

Найбільші показники смертності спостерігаються: 

  • в Києві 45 пацієнтів,
  • 41 українець загинув в Одеській області,
  • в Хмельницькій області 33 жителі померли,
  • 32 громадян пішли з життя в Київській області,
  • коронавірус вбив 30 осіб в Донецькій області.

Нагадаємо, що українська влада домовилася про постачання 10 мільйонів доз вакцини від "корони" виробництва компанії Pfizer.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 115

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Коронавірус, Covid-19.
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