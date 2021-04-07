Україна ставить коронавірусні рекорди: Шмигаль відповів, чи оголосять в країні локдаун

У уряді України знову заговорили про можливість введення загальнонаціонального локдауну. Прем'єр-міністр Денис Шмыгаль поки що не вважає необхідним прибігати до подібних заходів.

Про це політик заявив на засіданні уряду в середу, 7 квітня. На його думку, введення локдауну в окремих регіонах країни може сприяти зниженню рівня захворювання коронавірусом і стабілізації ситуації. В майбутньому ці регіони можна буде перевести з "червоної" зони у "помаранчеву".

"Це у черговий раз демонструє, що адаптивний карантин працює і вводити тотальний локдаун по всій країні на даний момент немає потреби", - відмітив чиновник.

Нагадаємо, раніше голова комісії з біобезпеки і біологічного захисту при РНБО, академік НАН України Сергій Комисаренко говорив про те, що вже в квітні-травні в Україні можуть значно посилити карантинні обмеження. Такі зміни він пов'язував з початком другого піку захворюваності коронавірусом в країні. Він також вказав на той факт, що ефект від вакцинації буде якщо Україна вийде на показники в 100 тисяч щеплень в добу.