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Середа, 07.04.2021
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Україна ставить коронавірусні рекорди: Шмигаль відповів, чи оголосять в країні локдаун

Україна ставить коронавірусні рекорди: Шмигаль відповів, чи оголосять в країні локдаун
14:15 Сьогодні Телеграф

У уряді України знову заговорили про можливість введення загальнонаціонального локдауну. Прем'єр-міністр Денис Шмыгаль поки що не вважає необхідним прибігати до подібних заходів.

Про це політик заявив на засіданні уряду в середу, 7 квітня. На його думку, введення локдауну в окремих регіонах країни може сприяти зниженню рівня захворювання коронавірусом і стабілізації ситуації. В майбутньому ці регіони можна буде перевести з "червоної" зони у "помаранчеву".

"Це у черговий раз демонструє, що адаптивний карантин працює і вводити тотальний локдаун по всій країні на даний момент немає потреби", - відмітив чиновник.

Нагадаємо, раніше голова комісії з біобезпеки і біологічного захисту при РНБО, академік НАН України Сергій Комисаренко говорив про те, що вже в квітні-травні в Україні можуть значно посилити карантинні обмеження. Такі зміни він пов'язував з початком другого піку захворюваності коронавірусом в країні. Він також вказав на той факт, що ефект від вакцинації буде якщо Україна вийде на показники в 100 тисяч щеплень в добу.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
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Денис Шмигаль, Коронавірус, Covid-19, Локдаун.
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