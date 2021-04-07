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ТКГ збирається на термінове засідання по Донбасу: що сталося

ТКГ збирається на термінове засідання по Донбасу: що сталося
Оновлено 15:08 Сьогодні Телеграф

Учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по Донбасу зберуться в середу, 7 квітня, на позачергове екстрене засідання. Зустріч розпочнеться о 15.00 за київським часом і пройде в онлайн-форматі.


Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Приводом стане обговорення повернення до домовленостей між сторонами ТКГ від 22 липня 2020 року.

"На порядку, в першу чергу, безпека. Повернення до суворого дотримання додаткового комплексу заходів щодо режиму припинення вогню, який порушується останнім часом все частіше і частіше, причому грубо порушується, з трагічними наслідками", - зазначив Арестович.

Він також згадав велику кількість загиблих на Донбасі за останні дні. До цього голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук передав вимогу представнику діючого голови ОБСЄ з врегулювання ситуації на Донбасі Хайді Грау про скликання позачергового екстреного засідання ТКГ. Причиною стала загибель трьох бійців ЗСУ і поранення мирного жителя.

Нагадаємо, раніше Леонід Кравчук вимагав виключення так званого "експерта" бойовиків "ДНР" Майї Пирогової з переговорів. А міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков говорив про відмову української делегації їхати на переговори в Мінську.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
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Донбас, ТКГ, Олексій Арестович.
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