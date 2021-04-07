Зеленський підписав важливий "колекторський" закон: що з ним зміниться

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про захист боржників від колекторів, яким обмежуються втручання в особисте життя, загрози, шантаж, нічні дзвінки, а також заборона на збір особистої інформації про боржника.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в Telegram.

"Важливий закон підписаний Президентом!" - написав він.

Відомо, що закон формально вступить в силу з наступного після його публікації дня. Але основні норми запрацюють тільки через три місяці після цього - щоб ринок встиг підготуватися до змін. По суті, колекторам запропонували дотримуватися норм етики, натомість караючи за порушення штрафами і виключенням з реєстру колекторських компаній.

Так, ініціатор законопроекту глава підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк уточнила, що над колекторами тепер з'являється регулятор - Нацбанк, особа, що займається колекторською діяльністю буде ліцензовано шляхом внесення до відповідного реєстру, а порушники будуть штрафуватися або віддалятися з реєстру.

"Відповідно, борги компанії, яких немає в реєстрі, можна не віддавати. Таким чином, ми точно диверсифікуємо вал порушень. І виведемо колекторів на прозорий рівень", - додала Смаглюк.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Чернігові колекторська фірма виготовляла фейкові порнографічні матеріали на кредитних боржників і поширювала їх в мережі для того, щоб "вибити" з людей вигадані борги.