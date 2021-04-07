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Середа, 07.04.2021
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У "червону" зону офіційно віднесли 13 регіонів (карта)
У "червону" зону офіційно віднесли 13 регіонів (карта)

У "червону" зону офіційно віднесли 13 регіонів (карта)

У "червону" зону офіційно віднесли 13 регіонів (карта)
20:26 Сьогодні Телеграф

За даними на середу, 7 квітня, в Україні, де на ранок зареєстрували 15415 людей хворих на коронавірус, 13 регіонів знаходяться в "червоній" зоні через COVID-19.

Про це можна судити з даних МОЗ.

На даний момент "червоними" залишаються: Київ, Київська область, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська.

Відзначимо, що на даний момент, з огляду на показники, в "червону" зону потрапляють ще й Хмельницька і Запорізька області, але тут "червоні" обмеження почнуть діяти з п'ятниці, 9 квітня, коли вступить в дію нове зонування.

В "помаранчеву" зону входять - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Хмельницька, Запорізька області (поки ще).

В "жовтій" зоні залишається лише Херсонська область.

Коронавирус

Як повідомляв "Телеграф", Україна вирвалася в топ рейтингу за кількістю хворих і померлих від коронавірусу на добу серед країн Європи.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 71

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Статистика, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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