"Червоних" областей все більше і "помаранчеві" їх наздоганяють: обстановка з COVID-19 в Україні на 9 квітня

Сьогодні в "червону" зону України, де ситуація з коронавірусом йде найгірше, потрапило ще дві області. Згідно зі свіжою статистикою МОЗ, 9 квітня на території Запорізької та Хмельницької областей почали діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для цієї зони.

Таким чином, станом на ранок п'ятниці, "червона" зона представлена 13 регіонами: крім Запорізької та Хмельницької, Житомирською, Закарпатською, Івано-Франківською, Київською, Чернівецькою, Сумською, Одеською, Львівською, Миколаївською, Чернігівською областями та Києвом.

Тут діють найжорсткіші обмеження: заборонено працювати точкам громадського харчування, розважальних закладах, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, установам освіти (крім дитячих садів і перших класів в школах) і ринкам.

Відзначимо, що "червоні" зони впевнено наздоганяють "помаранчеві" - решта областей України, крім Херсонської. Цей регіон залишається єдиним в "жовтій" зоні, яка є базовою. До "зеленої", на жаль, жоден з українських регіонів не відноситься. За інформацією МОЗ, якщо більшість областей країни потраплять в "червону" зону, в Україні оголосять загальнонаціональний локдаун.

Нагадаємо, в Україні знову спостерігається велика кількість смертей і хворих від коронавірусу. Найгірша ситуація в столиці та на Харківщині.