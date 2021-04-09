Доставка пенсій - без "Укрпошти" і не для всіх: соцвиплати в Україні видаватимуть по-новому

Україна змінює правила доставки пенсій і соцвиплат.

Як повідомили в прес-службі Пенсійного фонду, з 1 вересня "Укрпошту", якою зараз доставляють виплати, замінять на інші організації. Останні будуть обслуговувати не всіх бажаючих, а лише певні категорії населення.

Так, гроші на руки в Україні будуть приносити людям з інвалідністю I групи, українцям, які не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду, а також пенсіонерам старше 80-ти.

Решта пенсіонерів до осені повинні будуть обрати банк і оформити рахунок, на який і буде приходити пенсія. В іншому випадку гроші будуть надходити на поточний рахунок в "Ощадбанку".

Що ж стосується компаній з доставки пенсій, їх виберуть до 1 вересня на конкурсній основі.

Нагадаємо, в майбутньому сума нарахувань для пенсіонерів може знизитися на 50%.