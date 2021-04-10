Батьківська субота 10 квітня: що категорично заборонено робити в цей день

У християн східного обряду 10 квітня проходить Поминальна субота, її ще називають Батьківською або Всесвітньою. Це остання поминальна субота під час Великого посту. Всесвітньою її назвали тому, що в цей день згадують не тільки родичів, але та інших православних.
Про це повідомили ZN.UA.
Традиції
У Батьківську суботу заведено відвідувати могили родичів. Також сходити до церкви та поставити свічку за упокій родичів та інших дорогих людей.
У цей день можна провести поминальний обід. Але без порушень поста.
Що не можна робити в цей день
Заборонено в цю суботу пити алкоголь, навіть згадуючи рідних.
На могилах не можна залишати алкоголь і тютюн.
Поминаючи померлих не можна їх критикувати і згадувати погане, а також лаяти.
У Батьківську суботу заборонено влаштовувати гучні вечірки.
Не можна лаятися і лихословити, а також з'ясовувати стосунки.
Роботу по дому також варто відкласти на потім.
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