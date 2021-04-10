Батьківська субота 10 квітня: що категорично заборонено робити в цей день

У християн східного обряду 10 квітня проходить Поминальна субота, її ще називають Батьківською або Всесвітньою. Це остання поминальна субота під час Великого посту. Всесвітньою її назвали тому, що в цей день згадують не тільки родичів, але та інших православних.

Про це повідомили ZN.UA.

Традиції

У Батьківську суботу заведено відвідувати могили родичів. Також сходити до церкви та поставити свічку за упокій родичів та інших дорогих людей.

У цей день можна провести поминальний обід. Але без порушень поста.

Що не можна робити в цей день

Заборонено в цю суботу пити алкоголь, навіть згадуючи рідних.

На могилах не можна залишати алкоголь і тютюн.

Поминаючи померлих не можна їх критикувати і згадувати погане, а також лаяти.

У Батьківську суботу заборонено влаштовувати гучні вечірки.

Не можна лаятися і лихословити, а також з'ясовувати стосунки.

Роботу по дому також варто відкласти на потім.

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