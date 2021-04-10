Какой праздник 10 апреля: народные приметы и запреты

В субботу, 10 апреля, православные почитают память святого Илариона Нового, игумена Пеликитского.

Известно, что Иларион жил в VIII веке, и многие годы проводил затворнический образ жизни. Он получил сан священника, а позже церковь назначила Илариона настоятелем Пеликитской обители. Имел дар исцеления и изгнания бесов. В 754 году епископ скончался после зверских истязаний напавшего на монастырь византийского военачальника Лаханодракона.

С этого числа распускались первые весенние цветы - мать-и-мачеха, из которой готовили лекарственные чаи.

Также этот день получил название "Илларион - выверни оглобли" за то, что к 10 апреля погода теплеет и снега больше не ждут - пора убирать сани и освобождать их от огнобель.

Народные приметы 10 апреля

Слышится глухой и продолжительный гром - будет много дождей в ближайшие недели.

Яркое солнце перед закатом обещает продолжительное ненастье.

Дождь, что пошел 10 апреля, предвещает урожайный год.

Родившиеся 10 апреля обладают солнечным характером. Носить им следует гранат.

Что запрещено делать 10 апреля

10 апреля, последняя в период Великого поста перед Пасхой, Родительская суббота . Поэтому в этот день запрещено танцевать и устраивать увеселительные мероприятия.

Также нежелательно прибираться, хлопотать по дому и во дворе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на выходные 10-11 апреля в Украину придет тепло - воздух прогреется до 20 градусов с отметкой "+".