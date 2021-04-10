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Какой праздник 10 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 10 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В субботу, 10 апреля, православные почитают память святого Илариона Нового, игумена Пеликитского.

Известно, что Иларион жил в VIII веке, и многие годы проводил затворнический образ жизни. Он получил сан священника, а позже церковь назначила Илариона настоятелем Пеликитской обители. Имел дар исцеления и изгнания бесов. В 754 году епископ скончался после зверских истязаний напавшего на монастырь византийского военачальника Лаханодракона.

С этого числа распускались первые весенние цветы - мать-и-мачеха, из которой готовили лекарственные чаи.

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Также этот день получил название "Илларион - выверни оглобли" за то, что к 10 апреля погода теплеет и снега больше не ждут - пора убирать сани и освобождать их от огнобель.

Народные приметы 10 апреля

  • Слышится глухой и продолжительный гром - будет много дождей в ближайшие недели.

  • Яркое солнце перед закатом обещает продолжительное ненастье.

  • Дождь, что пошел 10 апреля, предвещает урожайный год.

  • Родившиеся 10 апреля обладают солнечным характером. Носить им следует гранат.

Что запрещено делать 10 апреля

  • 10 апреля, последняя в период Великого поста перед Пасхой, Родительская суббота. Поэтому в этот день запрещено танцевать и устраивать увеселительные мероприятия.

  • Также нежелательно прибираться, хлопотать по дому и во дворе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на выходные 10-11 апреля в Украину придет тепло - воздух прогреется до 20 градусов с отметкой "+".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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