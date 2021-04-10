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Субота, 10.04.2021
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Коронавірус вбив майже 400 осіб за добу в Україні: статистика на 10 квітня

Коронавірус вбив майже 400 осіб за добу в Україні: статистика на 10 квітня
08:46 Сьогодні Телеграф

В українських лікарнях за минулу добу зареєстрували 17463 випадки коронавірусу.

Про це 10 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 

Згідно з даними МОЗ в країні за 24 години: 

  • в лікарні потрапили 4 709 громадян,
  • 398 осіб померли,
  • 10 722 пацієнти вилікувалися від коронавірусу,
  • 122 181 особа пройшла ковід-тест.

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З початку першого ковід-пацієнту в Україні це захворювання підхопили 1 841 137 українців, побороли хворобу 1 405 826 осіб, 36 779 громадян померли.

За минулий день в країні зареєстрували:

  • 1605 випадків в Києві,
  • на Дніпропетровщині 1383 українці захворіли,
  • 1343 жителі Харківщини підхопили корону,
  • на Львівщині 1342 людини заразилися,
  • 1133 людини на Київщині отримали діагноз COVID-19.

Зі старту вакцинації в країні зробили щеплення 19 858 осіб.

Нагадаємо, що раніше дослідники розповіли, як коронавірус може впливати на мозок людини.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Коронавірус, Covid-19.
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