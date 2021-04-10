Коронавірус вбив майже 400 осіб за добу в Україні: статистика на 10 квітня

В українських лікарнях за минулу добу зареєстрували 17463 випадки коронавірусу.
Про це 10 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Згідно з даними МОЗ в країні за 24 години:
З початку першого ковід-пацієнту в Україні це захворювання підхопили 1 841 137 українців, побороли хворобу 1 405 826 осіб, 36 779 громадян померли.
За минулий день в країні зареєстрували:
Зі старту вакцинації в країні зробили щеплення 19 858 осіб.
Нагадаємо, що раніше дослідники розповіли, як коронавірус може впливати на мозок людини.