В Україні понад 12 тис. нових випадків COVID-19, але більше 5 тис. перемогли хворобу: статистика 11 квітня

В Україні станом на неділю, 11 квітня, зафіксовано 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу, в тому числі захворіли 524 дитини і 181 медпрацівник.
Про це повідомив у неділю вранці на своїй сторінці в соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за минулу добу:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1374), Дніпропетровській (1333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.
За весь час пандемії в Україні:
За добу 10 квітня в Україні було щеплено проти коронавірусу 4048 чоловік. Всього ж від початку кампанії щеплено 377 050 осіб.
Як повідомлялося, в Україні похорон людини, що померла від коронавірусу може обійтися від 15 до 20 тисяч гривень.