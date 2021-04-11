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В Україні понад 12 тис. нових випадків COVID-19, але більше 5 тис. перемогли хворобу: статистика 11 квітня

В Україні понад 12 тис. нових випадків COVID-19, але більше 5 тис. перемогли хворобу: статистика 11 квітня
Оновлено 09:01 Сьогодні Телеграф

В Україні станом на неділю, 11 квітня, зафіксовано 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу, в тому числі захворіли 524 дитини і 181 медпрацівник.

Про це повідомив у неділю вранці на своїй сторінці в соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 4 694 людини;
  • летальних випадків - 235;
  • одужали - 5 034 особи;
  • здійснено тестувань за добу - 72 551 (в тому числі методом ПЛР - 34 461; методом ІФА - 8 379, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 711).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1374), Дніпропетровській (1333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

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За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 853 249 осіб;
  • одужали - 1 410 860 осіб;
  • летальних випадків - 37 014;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 656 885.

За добу 10 квітня в Україні було щеплено проти коронавірусу 4048 чоловік. Всього ж від початку кампанії щеплено 377 050 осіб.

Як повідомлялося, в Україні похорон людини, що померла від коронавірусу може обійтися від 15 до 20 тисяч гривень.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Статистика, Максим Степанов, Коронавірус, Covid-19, Одужали, Померлі, захворіли.
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