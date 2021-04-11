Скажіть, що це фотошоп: цукерки "Гордон в шоколаді" приголомшили українців

Відомий український журналіст Дмитро Гордон, здається, вже частково реалізував свою бізнес-ідею: в мережі активно обговорюють фото з супермаркету з цукерками "Гордон в шоколаді".

Зокрема, фото з супермаркету в суботу, 11 квітня, вдень опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook дружина українського журналіста Вахтанга Кіпіані Тетяна.

"Ніколи, ніколи більше не зможу я їсти пташине молоко: ((Як це розвидніти?: (((", - написала вона в пості з фотографією кондитерських виробів.

Її чоловік на своїй сторінці запевнив, що фото - не фейк і висловив переконання, що Гордону краще не пташине молоко рекламувати, а смоктальні цукерки.

Користувачі соцмережі бурхливо, а багато хто з гумором, відреагували на дані кондитерські вироби.

Як повідомлялося, менше тижня тому Гордон в ефірі одного з українських телеканалів заявив про плани випустити під власним брендом цукерок "Гордон в шоколаді" і морозива "Гордон на паличці".