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Скажіть, що це фотошоп: цукерки "Гордон в шоколаді" приголомшили українців

Скажіть, що це фотошоп: цукерки "Гордон в шоколаді" приголомшили українців
11:22 Сьогодні Телеграф comments.ua

Відомий український журналіст Дмитро Гордон, здається, вже частково реалізував свою бізнес-ідею: в мережі активно обговорюють фото з супермаркету з цукерками "Гордон в шоколаді".

Зокрема, фото з супермаркету в суботу, 11 квітня, вдень опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook дружина українського журналіста Вахтанга Кіпіані Тетяна.

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"Ніколи, ніколи більше не зможу я їсти пташине молоко: ((Як це розвидніти?: (((", - написала вона в пості з фотографією кондитерських виробів.

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Її чоловік на своїй сторінці запевнив, що фото - не фейк і висловив переконання, що Гордону краще не пташине молоко рекламувати, а смоктальні цукерки.

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Користувачі соцмережі бурхливо, а багато хто з гумором, відреагували на дані кондитерські вироби.

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Як повідомлялося, менше тижня тому Гордон в ефірі одного з українських телеканалів заявив про плани випустити під власним брендом цукерок "Гордон в шоколаді" і морозива "Гордон на паличці".

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 64

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Журналист, Дмитро Гордон, цукерки, Гордон в шоколаді, пташине молоко.
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