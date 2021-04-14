Скачать
Середа, 14.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Держава в смартфоні: скільки ми заплатили за електронні послуги від країни
Держава в смартфоні: скільки ми заплатили за електронні послуги від країни
Борги українців будуть автоматично вираховувати - пояснюємо наскільки це правда
Борги українців будуть автоматично вираховувати - пояснюємо наскільки це правда
У Києві продовжили жорсткий карантин
У Києві продовжили жорсткий карантин
Вперше в житті викликала поліцію і переконалася, що вона не допоможе: киянка поділилася досвідом спілкування з копами
Вперше в житті викликала поліцію і переконалася, що вона не допоможе: киянка поділилася досвідом спілкування з копами

Тільки на Херсонщині за добу не зафіксували жодної смерті від коронавірусу: що діється в інших областях

Тільки на Херсонщині за добу не зафіксували жодної смерті від коронавірусу: що діється в інших областях
Оновлено 10:58 Сьогодні Телеграф

Попри високе число хворих "короною" в Україні, є області з позитивними показниками по смертності.

Про це повідомляє звіт РНБО за 14 квітня.

Найбільше пацієнтів, які не зуміли побороти "корону" в таких областях:

  • в Києві 47 осіб,
  • в Одеській області 42 пацієнти,
  • на Київщині 39 українців померли,
  • коронавірус вбив 35 жителів Львівщини,
  • 30 людина не зуміли побороти "корону" в Донецькій області.

Найменше померлих: 

  • в Херсонській області жоден пацієнт не помер,
  • в Закарпатській області 1 людина загинула,
  • 5 українців померли на Луганщині,
  • в Чернігівській області 7 осіб померли,
  • в Тернопільській області 9 жителів не зуміли перемогти COVID.

Найвищий показник видужали в: 

  • 970 осіб одужали на Харківщині,
  • в Житомирській області 849 пацієнтів побороли хворобу,
  • 847 жителів Хмельницької області перемогли "корону",
  • 806 українців одужали на Київщині,
  • в Івано-Франківській області 748 громадян вилікувалися.

Найвище число захворілих: 

  • 1457 осіб заразилися в Києві,
  • 1255 громадян підхопили "корону" на Харківщині,
  • на Львівщині 963 українці отримали діагноз коронавірус,
  • 906 жителів Одеської області захворіли COVID,
  • на Полтавщині 900 людей поповнили число заражених.

Нагадаємо, що раніше дослідники встановили взаємозв'язок між вакциною від "корони" Oxford / AstraZeneca і важкими тромботическими ускладненнями.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 52

Все по темі:

Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Байден і Путін поговорили по телефону: обговорювали Україну і майбутню зустріч
02 Випускникам дали можливість вибирати між держатестацію і ЗНО: що це значить
03 Число жертв коронавірусу в Україні неухильно зростає: статистика 14 квітня
04 Хто такий Йоган Гутенберг, якому Google присвятив дудл
05 Вперше в житті викликала поліцію і переконалася, що вона не допоможе: киянка поділилася досвідом спілкування з копами
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Готуємося до свята: у скільки обійдеться українцям &quot;великодній кошик&quot; (інфографіка)
Готуємося до свята: у скільки обійдеться українцям "великодній кошик" (інфографіка)
Стартапер про українську космонавтику: &quot;Іншим країнам знадобляться десятиліття, щоб отримати те, що у нас вже є&quot;
Стартапер про українську космонавтику: "Іншим країнам знадобляться десятиліття, щоб отримати те, що у нас вже є"
&quot;Ми кардинально змінимо підхід до місячних місій&quot;: в Україні готують унікальний космічний проект, який здивує весь світ
"Ми кардинально змінимо підхід до місячних місій": в Україні готують унікальний космічний проект, який здивує весь світ
З самого ранку вже втрати: бойовики &quot;ДНР&quot; скинули гранати на позиції української армії
З самого ранку вже втрати: бойовики "ДНР" скинули гранати на позиції української армії
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся