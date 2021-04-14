Тільки на Херсонщині за добу не зафіксували жодної смерті від коронавірусу: що діється в інших областях

Попри високе число хворих "короною" в Україні, є області з позитивними показниками по смертності.
Про це повідомляє звіт РНБО за 14 квітня.
Найбільше пацієнтів, які не зуміли побороти "корону" в таких областях:
- в Києві 47 осіб,
- в Одеській області 42 пацієнти,
- на Київщині 39 українців померли,
- коронавірус вбив 35 жителів Львівщини,
- 30 людина не зуміли побороти "корону" в Донецькій області.
Найменше померлих:
- в Херсонській області жоден пацієнт не помер,
- в Закарпатській області 1 людина загинула,
- 5 українців померли на Луганщині,
- в Чернігівській області 7 осіб померли,
- в Тернопільській області 9 жителів не зуміли перемогти COVID.
Найвищий показник видужали в:
- 970 осіб одужали на Харківщині,
- в Житомирській області 849 пацієнтів побороли хворобу,
- 847 жителів Хмельницької області перемогли "корону",
- 806 українців одужали на Київщині,
- в Івано-Франківській області 748 громадян вилікувалися.
Найвище число захворілих:
- 1457 осіб заразилися в Києві,
- 1255 громадян підхопили "корону" на Харківщині,
- на Львівщині 963 українці отримали діагноз коронавірус,
- 906 жителів Одеської області захворіли COVID,
- на Полтавщині 900 людей поповнили число заражених.
Нагадаємо, що раніше дослідники встановили взаємозв'язок між вакциною від "корони" Oxford / AstraZeneca і важкими тромботическими ускладненнями.