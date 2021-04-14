Скачать
Середа, 14.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Держава в смартфоні: скільки ми заплатили за електронні послуги від країни
Держава в смартфоні: скільки ми заплатили за електронні послуги від країни
Борги українців будуть автоматично вираховувати - пояснюємо наскільки це правда
Борги українців будуть автоматично вираховувати - пояснюємо наскільки це правда
У Києві продовжили жорсткий карантин
У Києві продовжили жорсткий карантин
Вперше в житті викликала поліцію і переконалася, що вона не допоможе: киянка поділилася досвідом спілкування з копами
Вперше в житті викликала поліцію і переконалася, що вона не допоможе: киянка поділилася досвідом спілкування з копами

Менше хліба і цукру, але більше м'яса: нові правила харчування в українських школах (інфографіка)

Менше хліба і цукру, але більше м'яса: нові правила харчування в українських школах (інфографіка)
Оновлено 14:33 Сьогодні Телеграф

Реформа шкільного харчування, ініційована Оленою Зеленською, істотно знижує вміст цукру в раціоні шкільного харчування (не більше 10 грамів на 100 грамів (мілілітрів) продукту).

Про це повідомляється на сайті Міносвіти.

Крім того, з 1 вересня 2021 року передбачаються наступні зміни:

  • кількість цукру зменшиться в 2-2,5 рази - до 7,5 г на один прийом їжі;
  • кількість фруктів збільшиться до 100 г на один прийом їжі;
  • кількість хліба на 1 прийом їжі зменшиться з 60-80 г (до 30-50 г).
  • збільшення кількості м'яса передбачається в обсягах двох порцій (при одноразовому харчуванні протягом п'ятиденки) по 70 г, 100 г або 120 г кожна, в залежності від віку дітей;

Збільшення кількості молочних продуктів до однієї порції молока або молочних продуктів щодня, а саме:

  1. 200 мл молока або 125 мл йогурту або кефіру,
  2. або 125 г сиру, або 75 г сиру м'якого,
  3. або 15 г сиру твердого, або 25 г сметани на вибір.

Что предполагает реформа питания в школах

Як повідомляв "Телеграф", раніше в травні минулого року у зв'язку з реформою шкільного харчування на модернізацію і ремонт харчоблоків у школах уряд виділив 400 млн грн.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 62

Все по темі:

Україна, Харчування, Школи, Харчування в школах.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Байден і Путін поговорили по телефону: обговорювали Україну і майбутню зустріч
02 Число жертв коронавірусу в Україні неухильно зростає: статистика 14 квітня
03 Випускникам дали можливість вибирати між держатестацію і ЗНО: що це значить
04 Вперше в житті викликала поліцію і переконалася, що вона не допоможе: киянка поділилася досвідом спілкування з копами
05 У Києві продовжили жорсткий карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Готуємося до свята: у скільки обійдеться українцям &quot;великодній кошик&quot; (інфографіка)
Готуємося до свята: у скільки обійдеться українцям "великодній кошик" (інфографіка)
Стартапер про українську космонавтику: &quot;Іншим країнам знадобляться десятиліття, щоб отримати те, що у нас вже є&quot;
Стартапер про українську космонавтику: "Іншим країнам знадобляться десятиліття, щоб отримати те, що у нас вже є"
&quot;Ми кардинально змінимо підхід до місячних місій&quot;: в Україні готують унікальний космічний проект, який здивує весь світ
"Ми кардинально змінимо підхід до місячних місій": в Україні готують унікальний космічний проект, який здивує весь світ
Пік пройдено: вчені повідомили хороші новини про пандемію коронавірусу в Україні
Пік пройдено: вчені повідомили хороші новини про пандемію коронавірусу в Україні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся