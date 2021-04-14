Менше хліба і цукру, але більше м'яса: нові правила харчування в українських школах (інфографіка)

Реформа шкільного харчування, ініційована Оленою Зеленською, істотно знижує вміст цукру в раціоні шкільного харчування (не більше 10 грамів на 100 грамів (мілілітрів) продукту).
Про це повідомляється на сайті Міносвіти.
Крім того, з 1 вересня 2021 року передбачаються наступні зміни:
Збільшення кількості молочних продуктів до однієї порції молока або молочних продуктів щодня, а саме:
Як повідомляв "Телеграф", раніше в травні минулого року у зв'язку з реформою шкільного харчування на модернізацію і ремонт харчоблоків у школах уряд виділив 400 млн грн.