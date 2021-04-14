Менше хліба і цукру, але більше м'яса: нові правила харчування в українських школах (інфографіка)

Реформа шкільного харчування, ініційована Оленою Зеленською, істотно знижує вміст цукру в раціоні шкільного харчування (не більше 10 грамів на 100 грамів (мілілітрів) продукту).

Про це повідомляється на сайті Міносвіти.

Крім того, з 1 вересня 2021 року передбачаються наступні зміни:

кількість цукру зменшиться в 2-2,5 рази - до 7,5 г на один прийом їжі;

кількість фруктів збільшиться до 100 г на один прийом їжі;

кількість хліба на 1 прийом їжі зменшиться з 60-80 г (до 30-50 г).

збільшення кількості м'яса передбачається в обсягах двох порцій (при одноразовому харчуванні протягом п'ятиденки) по 70 г, 100 г або 120 г кожна, в залежності від віку дітей;

Збільшення кількості молочних продуктів до однієї порції молока або молочних продуктів щодня, а саме:

200 мл молока або 125 мл йогурту або кефіру, або 125 г сиру, або 75 г сиру м'якого, або 15 г сиру твердого, або 25 г сметани на вибір.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в травні минулого року у зв'язку з реформою шкільного харчування на модернізацію і ремонт харчоблоків у школах уряд виділив 400 млн грн.