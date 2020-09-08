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Горячее питание в школах: Мандзий поделилась деталями

Горячее питание в школах: Мандзий поделилась деталями
17:50 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Украинские школы вернутся к полноценному питанию учеников уже после снятия карантина. Об этом в Фейсбуке написала замминистра образования и науки Любомира Мандзий.

"Дорогие родители, знаю, что с началом нового учебного года вы недовольны тем, как питаются ваши дети в школьных столовых. Понимаю, что тех "завтраков" для учащихся начальной школы, которые порционно фасуются в разовую упаковку, недостаточно для полноценного завтрака. Но в условиях пандемии организация школьного питания требует других подходов.

Именно поэтому это вынужденные действия на время, пока в стране действуют карантинные ограничения", - написала Мандзий, подчеркнув, что завтраки не являются заменой полноценному горячем питанию и после отмены карантина школы вернутся к полноценному питанию.

Мандзий призвала учредителей учебных заведений, руководителей школ и Госпродпотребслужбу приложить усилия, чтобы питание для учащихся было организовано с учетом противоэпидемических мероприятий.

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В то же время Мандзий напомнила, что в 2020 году МОН совместно с первой леди Еленой Зеленской развернули реформу школьного питания, которая будет реализовываться в рамках "Национальной стратегии развития безопасной и здоровой образовательной среды в Новой Украинской Школе".

По ее словам, уже были проведены исследования состояния школьного питания, результаты которого будут обнародованы на сайте МОН после 14 сентября. В мае на модернизацию и ремонт пищеблоков в школах правительство выделило 400 млн грн.

По состоянию на 10 августа использовано 12,4 млн грн, уже частично закупили оборудование для пищеблоков Волынская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Черновицкая и Хмельницкая области. В других областях продолжаются процедуры закупок.

Ранее, в ближайшее время в Украине электросамокаты и моноколеса могут приравнять к велосипедам. 

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Украина, МОН, Любомира Мандзий.

Автор:

Телеграф
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