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Превышение скорости: в Украине могут увеличить штрафы

Превышение скорости: в Украине могут увеличить штрафы
Обновлено 17:22 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Украине штрафы для водителей за превышение скорости более чем на 50 км в час должны быть повышены в 6,5 раза. Об этом замглавы МВД Антон Геращенко заявил на пресс-конференции.

Он напомнил, что в июле текущего года ВР в первом чтении приняла законопроект №2695, которым предусматривается увеличение штрафов за превышение скорости более чем 50 км в час в 6,5 раза.

"В этом законопроекте заложено повышение в 6,5 раза штрафов за грубое превышение скорости.

Сегодня тот, кто превысил скорость на более 50 км, платит только 510 грн. Мы предложили штраф 3 тыс. 400 грн. Это при том, что в Европе за такое нарушение штраф может достигать и 300, и 500 евро", - сказал он.

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Хронология событий

13 июля ВР приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения (№ 2695).

Законопроектом предлагается установить, что отдельные правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарств, снижающих внимание и скорость реакции, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 7 до 10 лет.

Также предлагается установить, что превышение скорости более чем на 50 км в час карается штрафом в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 тыс. 400 грн).

Кроме того, планируется установить, что требование о передаче документов для проверки не распространяется на водителей, которые получили удостоверения после 2013 года или могут предъявить электронное удостоверение и регистрацию на транспортное средство.

Ранее, в ближайшее время в Украине электросамокаты и моноколеса могут приравнять к велосипедам. 

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Все по теме:

Украина, МВД, Штрафы, ПДД, Антон Геращенко.

Автор:

Телеграф
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