Криворізький суд виніс вирок пенсіонеру, який "замінував" квартиру Зеленських

У Кривому Розі винесли вирок 59-річному чоловікові, який повідомив в поліцію про бомбу в будинку батьків президента України Володимира Зеленського.

Згідно з рішенням Дзержинського райсуду, лжемінер може провести у в'язниці чотири роки, якщо протягом двох наступних не порушить випробувальний термін і не зробить будь-який злочин.

Провину в скоєному житель Кривого Рогу визнав. Він розповів, що 15 лютого близько 20:30 він зателефонував в поліцію і заявив про замінування квартири батьків Зеленського. На місце тут же відправилися вибухотехніки, однак нічого небезпечного у Зеленських не знайшли.

Незабаром 59-річного телефонного терориста заарештували: весь цей час він перебував у СІЗО і вийшов на свободу лише після оголошення вироку. Вчинок він пояснив особистою неприязню до президента та Верховної Ради, а також тим, що отримує маленьку пенсію.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли про долю суддів ОАСК після його ліквідації.