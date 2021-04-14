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Криворізький суд виніс вирок пенсіонеру, який "замінував" квартиру Зеленських

Криворізький суд виніс вирок пенсіонеру, який "замінував" квартиру Зеленських
Оновлено 15:31 Сьогодні Телеграф

У Кривому Розі винесли вирок 59-річному чоловікові, який повідомив в поліцію про бомбу в будинку батьків президента України Володимира Зеленського.

Згідно з рішенням Дзержинського райсуду, лжемінер може провести у в'язниці чотири роки, якщо протягом двох наступних не порушить випробувальний термін і не зробить будь-який злочин.

Провину в скоєному житель Кривого Рогу визнав. Він розповів, що 15 лютого близько 20:30 він зателефонував в поліцію і заявив про замінування квартири батьків Зеленського. На місце тут же відправилися вибухотехніки, однак нічого небезпечного у Зеленських не знайшли.

Незабаром 59-річного телефонного терориста заарештували: весь цей час він перебував у СІЗО і вийшов на свободу лише після оголошення вироку. Вчинок він пояснив особистою неприязню до президента та Верховної Ради, а також тим, що отримує маленьку пенсію.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли про долю суддів ОАСК після його ліквідації.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Володимир Зеленський, Вирок, Кривий Ріг.
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