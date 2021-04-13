У Зеленского рассказали о судьбе судей ОАСК после его ликвидации

В следствие закрытия ОАСК его судьи будут переведены в новый суд, либо уволены в случае отказа.

Об этом 13 апреля в эфире "Украина 24" сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Согласно его данным, судьям предложат переход в другой окружной суд с юрисдикцией на Киев и Киевскую область.

При этом, в случае отказа судьи его могут снять с должности.

В случае, если число судей в новом судебном учреждении будет недостаточным, будет назначен конкурс для набора новых работников.

Напомним, что 13 апреля эксперт рассказал "Телеграфу" о законности ликвидации ОАСК и о возможных последствиях данного шага.

Ранее, 6 апреля НАБУ задержали при получении взятки замначальника Службы внешней разведки Юрия Зонтова, брата скандального главы ОАСК Павла Вовка. Уже 3 ноября Вовка объявили в розыск в рамках уголовного дела о создании преступной организации для захвата власти.