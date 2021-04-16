"Ми давно це заслужили": Зеленський звернувся до Заходу з приводу членства України в НАТО І ЄС

Колективний Захід повинен почати здійснювати кроки у відповідь з приводу прагнень України до членства в НАТО і ЄС. Про це в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє офційний портал голови держави.

За словами президента, європейські лідери повинні відкрито говорити про членство нашої країни в ЄС, а не тільки ставити умови. Теж саме можна сказати і відносно членства Києва в НАТО, як єдиного гаранта безпеки і миру у Європі.

Зеленский відмітив, що французький президент Эммануэль Макрон разом з канцлером ФРН Ангелою Меркель підтримують бажання України увійти до ЄС. Тим більше Київ вже зараз платить за безпеку в Європі тисячами життів своїх солдатів. Важливо усвідомити, що тільки за наявності Плану дій з членства в НАТО Україна зможе почувати себе суб'єктом а не об'єктом світової політики.

Нагадаємо, раніше посол України в ФРН Андрій Мельник погрожував Європі відновленням ядерного статусу в разі неприйняття Києва до північно-атлантичного альянсу.