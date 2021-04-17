На 79 році життя помер відомий письменник і борець за незалежність України (фото)

У суботу, 17 квітня, перестало битися серце відомого українського письменника і громадського діяча Володимира Яворівського. Чоловік помер на 79 році життя. Скорботну новину опублікував в facebook письменник Василь Шкляр. Про смерть він дізнався від доньки покійного Лесі. "Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський. Письменник, Шевченківський лауреат, який в пору становлення нашої незалежності своїм словом запалював серця мільйонів. ... Після романів про княгиню Ольгу, Івана Мазепу до останнього дня працював над книгою всього свого життя про Тараса Шевченка", - написав Шкляр. Володимир Олександрович Яворівський народився 11 жовтня 1942 року в селі Теклівка на Вінниччині. Письменник і журналіст, що став автором величезної кількості романів, повістей і оповідань. Працював кореспондентом у виданнях "Запорізька правда", "Прапор юності", "Літературна Україна", а пізніше став редактором запорізького радіо. За плечима у Яворницького написання кіносценаріїв для львівського ТБ і посада заступника головного редактора журналу "Відчизна". У 1990-х він керував Комітетом Державної премії України імені Тараса Шевченка. До 2011 року очолював спілку письменників України.

Письменник був лауреатом Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка (1984) та літературної премії імені Дмитра Загула (2005). Був нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня (2005), Орденом Христа Спасителя УПЦ КП, Відзнакою Президента України - ювілейною медаллю "25 років незалежності України" (2016).

У 1989 році Яворівський стояв біля витоків заснування народного Руху України, очолюючи Оргкомітет з проведення Установчого з'їзду. За роки незалежності брав активну участь у політичному та суспільному житті країни. Неодноразово обирався до Верховної Ради України. У 2007-2014 роках був головою Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Нагадаємо, на початку квітня на вісімдесятому році життя помер Герой України Олександр Коросташов.