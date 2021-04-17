Скачать
Субота, 17.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Новий закон дозволить дешево розмитники "євробляхи", але є й підводні камені (інфографіка)
Новий закон дозволить дешево розмитники "євробляхи", але є й підводні камені (інфографіка)
Зустріч Зеленського і Макрона почалася: про що говоритимуть президенти
Зустріч Зеленського і Макрона почалася: про що говоритимуть президенти
Смертність та ж, а видужалих менше: дані по коронавірусу в Україні на 17 квітня
Смертність та ж, а видужалих менше: дані по коронавірусу в Україні на 17 квітня
У Росії затримали українського консула: у чому його звинувачують
У Росії затримали українського консула: у чому його звинувачують

На 79 році життя помер відомий письменник і борець за незалежність України (фото)

На 79 році життя помер відомий письменник і борець за незалежність України (фото)
Оновлено 11:33 Сьогодні Телеграф

У суботу, 17 квітня, перестало битися серце відомого українського письменника і громадського діяча Володимира Яворівського. Чоловік помер на 79 році життя.

Скорботну новину опублікував в facebook письменник Василь Шкляр. Про смерть він дізнався від доньки покійного Лесі.

"Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський. Письменник, Шевченківський лауреат, який в пору становлення нашої незалежності своїм словом запалював серця мільйонів. ... Після романів про княгиню Ольгу, Івана Мазепу до останнього дня працював над книгою всього свого життя про Тараса Шевченка", - написав Шкляр.

Володимир Олександрович Яворівський народився 11 жовтня 1942 року в селі Теклівка на Вінниччині. Письменник і журналіст, що став автором величезної кількості романів, повістей і оповідань. Працював кореспондентом у виданнях "Запорізька правда", "Прапор юності", "Літературна Україна", а пізніше став редактором запорізького радіо. За плечима у Яворницького написання кіносценаріїв для львівського ТБ і посада заступника головного редактора журналу "Відчизна". У 1990-х він керував Комітетом Державної премії України імені Тараса Шевченка. До 2011 року очолював спілку письменників України. 

Письменник був лауреатом Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка (1984) та літературної премії імені Дмитра Загула (2005). Був нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня (2005), Орденом Христа Спасителя УПЦ КП, Відзнакою Президента України - ювілейною медаллю "25 років незалежності України" (2016).

фото

У 1989 році Яворівський стояв біля витоків заснування народного Руху України, очолюючи Оргкомітет з проведення Установчого з'їзду. За роки незалежності брав активну участь у політичному та суспільному житті країни. Неодноразово обирався до Верховної Ради України. У 2007-2014 роках був головою Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Нагадаємо, на початку квітня на вісімдесятому році життя помер Герой України Олександр Коросташов.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
Перегляди: 90

Все по темі:

Смерть, Альманах-2021, Володимир Яворівський.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Росії затримали українського консула: у чому його звинувачують
02 З Днем пожежника! Яскраві листівки і картинки на свято українською
03 Стало відомо, скільки Володимир Путін заробив в 2020 році: до Зеленського йому далеко
04 "Ми рішуче налаштовані": Макрон в Твіттері звернувся до читачів українською мовою
05 Смертність та ж, а видужалих менше: дані по коронавірусу в Україні на 17 квітня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Вбивав, ґвалтував і грабував: в Естонії вийшов на свободу довічно засуджений, якого посадили ще при Союзі
Вбивав, ґвалтував і грабував: в Естонії вийшов на свободу довічно засуджений, якого посадили ще при Союзі
Яке свято 17 квітня: народні прикмети і заборони
Яке свято 17 квітня: народні прикмети і заборони
Стало відомо, скільки Володимир Путін заробив в 2020 році: до Зеленського йому далеко
Стало відомо, скільки Володимир Путін заробив в 2020 році: до Зеленського йому далеко
Ситуація контрольована: на засіданні РНБО підняли тему Донбасу
Ситуація контрольована: на засіданні РНБО підняли тему Донбасу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся