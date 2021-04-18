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Неділя, 18.04.2021
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Число важких хворих COVID-19 на вихідних збільшилося: обстановка в Україні на 18 квітня

Число важких хворих COVID-19 на вихідних збільшилося: обстановка в Україні на 18 квітня
Оновлено 08:42 Сьогодні Телеграф

В Україні за станом на неділю, 18 квітня, виявили 10 282 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 456 дітей і 161 медпрацівник. При цьому незважаючи на суттєве зменшення на вихідних кількості нових виявлених випадків зараження, число важких хворих навпаки зростає.

Про це повідомляє в неділю вранці міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу в Україні:

  • госпіталізовано - 4274 людини;
  • летальних випадків - 250;
  • одужали - 6523 людини;
  • здійснено тестувань за добу - 60 380 (в тому числі методом ПЛР - 27278, методом ІФА - 6558, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26544).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1590), Дніпропетровській (1114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 946 510 осіб;
  • одужали - 1 482 079 осіб;
  • летальних випадків - 39 786;
  • проведення ПЛР-тестів - 8 942 671.

Також за даними Степанова в Україні прищепили проти COVID-19 за суботу, 17 квітня, 3333 людини.

"449 194 особи щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - йдеться в повідомленні міністра.

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Як повідомлялося, 16 квітня стало відомо, що влада Львова продовжила локдаун до 4 травня, але частково послабила обмеження.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Статистика, Максим Степанов, Коронавірус, Covid-19, Зведення.
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