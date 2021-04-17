Смертність та ж, а видужалих менше: дані по коронавірусу в Україні на 17 квітня

На ранок суботи, 17 квітня, в Україні зареєстрували 14 984 нових випадки коронавірусної хвороби, що на 2495 випадків менше, ніж добу раніше. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 100 осіб;

летальних випадків – 440;

одужало – 9 736 осіб;

здійснено тестувань за добу – 105 215 (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 936 228 осіб;

одужало – 1 475 556 осіб;

летальних випадків – 39 536;

проведено ПЛР-тестувань – 8 915 393.

Як повідомляв "Телеграф", волонтери повідомляють про численні смерті від коронавірусу в Україні, незважаючи на гучні заяви Міністра охорони здоров'я Максима Степанова про зниження рівня епідемії Covid-19.