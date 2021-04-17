Смертність та ж, а видужалих менше: дані по коронавірусу в Україні на 17 квітня

На ранок суботи, 17 квітня, в Україні зареєстрували 14 984 нових випадки коронавірусної хвороби, що на 2495 випадків менше, ніж добу раніше. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.
Як повідомляв "Телеграф", волонтери повідомляють про численні смерті від коронавірусу в Україні, незважаючи на гучні заяви Міністра охорони здоров'я Максима Степанова про зниження рівня епідемії Covid-19.